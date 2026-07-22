67 ألف ميل من أجل المونديال.. رحلة إنفانتينو الجوية التي جابت ثلاث دول في 39 يوما

لم يكتف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بمتابعة مباريات كأس العالم 2026 من المدرجات، بل حول البطولة إلى جولة عالمية مصغرة، متنقلا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بل وحتى خارج أمريكا الشمالية، في رحلة استثنائية تجاوزت 67,500 ميل جوي خلال 39 يوماً.

ووفقا لرصد نشرته ESPN، بلغ إجمالي المسافة التي قطعها إنفانتينو 67,507 أميال، أي ما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من مرتين ونصف، مستخدما طائرته الخاصة للتنقل بين المدن المستضيفة للبطولة.

بدأ رئيس فيفا رحلته قبل انطلاق المونديال بأيام، حيث شارك في التحضيرات بملعب النهائي في نيويورك/نيوجيرسي، قبل أن يحضر المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين ظهر في مختلف الملاعب عبر الدول الثلاث المستضيفة.

حرص إنفانتينو على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، وكان يخطط في البداية لمتابعة مباراتين يوميا كلما سمح جدول البطولة بذلك، وهو ما نجح في تحقيقه في عدة مناسبات خلال دور المجموعات والأدوار الإقصائية.

وتضمنت جولته رحلات طويلة ومتكررة بين السواحل الأمريكية، إذ انتقل من فانكوفر إلى ميامي، ومن سياتل إلى لوس أنجلوس، ومن مكسيكو سيتي إلى بوسطن، كما سافر إلى الدوحة لتقديم واجب العزاء لأمير قطر، قبل أن يعود مباشرة إلى الولايات المتحدة لحضور نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا.

ولم تقتصر تحركاته على مباريات كأس العالم، إذ شارك في قمة فيفا التنفيذية في ميامي، وألقى كلمة في الأمم المتحدة حول الصحة النفسية للشباب، كما حضر فعاليات تجارية وإعلامية، بينها مهرجان فاناتيكس فيست (Fanatics Fest)، ولقاء في برج ترامب، والعرض الأول لفيلم وثائقي عن نوفاك ديوكوفيتش في نيويورك.

كما استغل وجوده في مختلف المدن للقاء شخصيات رياضية وفنية بارزة، من بينها شاكيرا، وجاستن بيبر، وروزاليا، إلى جانب أساطير كرة القدم مثل تشافي، وروبرتو كارلوس، وديل بييرو، وسيرجيو راموس، وروبرتو باجيو.

ورغم جدوله المزدحم، غاب إنفانتينو عن عدد محدود من المباريات، أبرزها مباراة المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا، بعدما حالت الأحوال الجوية دون إقلاع الطائرات من نيويورك إلى ميامي.

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واختتم رئيس فيفا رحلته في ملعب نيويورك/نيوجيرسي، حيث سلّم كأس العالم لإسبانيا، بعد أن أنهى جولة جوية استثنائية جعلته أحد أكثر الشخصيات تنقلا خلال نسخة 2026، في رحلة جسدت حضوره الدائم في كل محطات البطولة.