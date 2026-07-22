5 نجوم عرب ضمن أبرز نجوم أفريقيا في مونديال 2026

اختتمت بطولة كأس العالم 2026 مساء الأحد بتتويج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، لتسدل الستار على 104 مباريات حفلت بالإثارة والتشويق.

وفي تقريره الختامي، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أبرز اللاعبين الأفريقيين الذين تألقوا خلال مشاركة 10 منتخبات من القارة السمراء في النسخة الحالية من البطولة.

فوزينيا.. من المجهول إلى بطل قومي

استهل فيفا تقريره بالإشادة بحارس مرمى وقائد منتخب كاب فيردي فوزينيا، البالغ من العمر 40 عاما، والذي لم يكن معروفا على نطاق واسع قبل انطلاق البطولة.

وتألق فوزينيا بشكل لافت في المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا، حيث قدم أداء بطوليا وساهم في خروج منتخب بلاده بشباك نظيفة أمام بطل العالم، ليصبح سريعا بطلا قوميا في كاب فيردي.

ولم يتأثر مستواه مع تصاعد شهرته، إذ ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من نحو 50 ألفا إلى ما يقارب 30 مليونا خلال أيام قليلة. كما واصل تألقه أمام بطلين سابقين للعالم، فساهم في تعادل منتخب بلاده مع أوروغواي 2-2، قبل أن يخسر "القروش الزرقاء" بصعوبة أمام الأرجنتين 3-2.

ديوماندي يقود إنجاز كوت ديفوار

وأشار فيفا إلى أن منتخب كوت ديفوار قدم أداء مقنعا وحقق إنجازا تاريخيا ببلوغه الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بفضل تألق مهاجمه الشاب يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عاما.

وأوضح التقرير أن ديوماندي أظهر قدراته منذ المباراة الأولى التي فازت فيها بلاده على الإكوادور بهدف دون رد، حيث تميز بالمهارة والمراوغات والانطلاقات السريعة والكرات العرضية المتقنة، ما أربك المنافسين وأمتع الجماهير.

كما برز زميله أماد ديالو، الذي أثبت جدارته سواء شارك أساسيا أو بديلا، إذ سجل هدف الفوز أمام الإكوادور، ثم كرر الأمر أمام النرويج، رغم أن هدفه لم يكن كافيا لتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 بعد الخسارة 2-1.

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ولفت التقرير أيضا إلى تألق لاعب الوسط الشاب كريس إيناو أولاي في مواجهة ألمانيا، إلى جانب دور القائد فرانك كيسيه، وفعالية نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في الفوز على كوراساو.

أوناحي وصيباري يواصلان كتابة التاريخ المغربي

أشاد فيفا باستمرار تألق عز الدين أوناحي، الذي واصل مستواه المميز منذ مونديال قطر 2022، مضيفا إلى مهاراته في خط الوسط مساهمة تهديفية مؤثرة.

وسجل أوناحي ثنائية في الفوز على كندا بثلاثية نظيفة، ليقود المغرب إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، محققا رقما قياسيا على المستوى الأفريقي.

كما خطف إسماعيل صيباري الأضواء بأداء مذهل، بعدما سجل في جميع مباريات الدور الأول، محققا رقما قياسيا للاعب أفريقي.

وبفضل مستواه المميز، تواجد صيباري ضمن أفضل ثلاثة هدافين أفارقة في مونديال 2026، كما دخل قائمة أفضل 20 لاعبا في البطولة وفق تصنيف فيفا. وسجل أيضا أحد أسرع أهداف البطولة بعد مرور 71 ثانية فقط من مواجهة اسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أسماء أخرى لافتة، من بينها لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي البالغ من العمر 18 عاما، إضافة إلى أشرف حكيمي الذي أكد مجددا مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

إسماعيلا سار هداف أفريقيا

رغم خروج منتخب السنغال من دور الـ32، فإنه ترك بصمة هجومية واضحة بتسجيله 10 أهداف، كان نصفها تقريبا من نصيب مهاجمه إسماعيلا سار.

وأصبح سار، مهاجم كريستال بالاس، هداف أفريقيا في مونديال 2026 برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، وكان مصدر إزعاج دائم لدفاعات المنافسين بفضل سرعته ومجهوده البدني.

كما برز بابي جاي في خط الوسط، خاصة خلال الفوز الكبير على العراق 5-0، حيث سجل هدفين رائعين وتوج بجائزة رجل المباراة.

وأشار فيفا إلى أن جاي يتميز بالهدوء والذكاء في اتخاذ القرار، ويملك المقومات التي تؤهله ليكون ركيزة أساسية في صفوف "أسود التيرانغا".

إمام عاشور وشوبير يلفتان الأنظار مع مصر

حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد.

وعاد إمام ليسجل هدفا ثانيا في مواجهة أستراليا بدور الـ32، التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ليدخل قائمة أفضل 30 لاعبا في تصنيف فيفا.

كما لمع الحارس مصطفى شوبير بأداء مميز في أكثر من مباراة، أبرزها تصديه لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي في مواجهة دور الـ16 التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2.

ويسا يعيد الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة

بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب الإصابة، استعاد يوان ويسا مستواه مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال كأس العالم 2026.

وحصل مهاجم نيوكاسل يونايتد على جائزة أفضل لاعب في مباراة أوزبكستان بعد تسجيله هدفين في الفوز 3-1، ليساهم في تأهل بلاده إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

كما سجل ويسا هدفا في مرمى البرتغال في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

إبراهيم مازا.. بصمة جزائرية رغم الإخفاق

ورغم الأداء المخيب لمنتخب الجزائر، فإن لاعبه الشاب إبراهيم مازا كان من أبرز الأسماء في البطولة.

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وتألق مازا في الفوز على الأردن 2-1، وحصل على جائزة رجل المباراة. كما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في دور المجموعات بـ12 مراوغة، قبل أن يرتفع رصيده إلى 14 مراوغة مع نهاية مشوار منتخب بلاده.

بصمة أفريقية واضحة

وأكد تقرير فيفا أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت حضورا أفريقيا لافتا، سواء من خلال النتائج الجماعية لبعض المنتخبات أو عبر التألق الفردي لعدد من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار وتركوا بصمة واضحة في البطولة.