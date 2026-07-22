رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

5 نجوم عرب ضمن أبرز نجوم أفريقيا في مونديال 2026

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Morocco's Azzedine Ounahi is thrown in the air by his teammates after the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip)
عز الدين أوناحي نجم المنتخب المغربي (أسوشيتد برس)
Published On 22/7/2026

اختتمت بطولة كأس العالم 2026 مساء الأحد بتتويج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، لتسدل الستار على 104 مباريات حفلت بالإثارة والتشويق.

وفي تقريره الختامي، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على أبرز اللاعبين الأفريقيين الذين تألقوا خلال مشاركة 10 منتخبات من القارة السمراء في النسخة الحالية من البطولة.

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فوزينيا.. من المجهول إلى بطل قومي

استهل فيفا تقريره بالإشادة بحارس مرمى وقائد منتخب كاب فيردي فوزينيا، البالغ من العمر 40 عاما، والذي لم يكن معروفا على نطاق واسع قبل انطلاق البطولة.

وتألق فوزينيا بشكل لافت في المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا، حيث قدم أداء بطوليا وساهم في خروج منتخب بلاده بشباك نظيفة أمام بطل العالم، ليصبح سريعا بطلا قوميا في كاب فيردي.

ولم يتأثر مستواه مع تصاعد شهرته، إذ ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من نحو 50 ألفا إلى ما يقارب 30 مليونا خلال أيام قليلة. كما واصل تألقه أمام بطلين سابقين للعالم، فساهم في تعادل منتخب بلاده مع أوروغواي 2-2، قبل أن يخسر "القروش الزرقاء" بصعوبة أمام الأرجنتين 3-2.

Cape Verde goalkeeper Vozinha (1) leaves the pitch after the World Cup round of 32 soccer match between Argentina and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
فوزينيا، حارس منتخب كاب فيردي (أسوشيتد برس)

ديوماندي يقود إنجاز كوت ديفوار

وأشار فيفا إلى أن منتخب كوت ديفوار قدم أداء مقنعا وحقق إنجازا تاريخيا ببلوغه الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بفضل تألق مهاجمه الشاب يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عاما.

وأوضح التقرير أن ديوماندي أظهر قدراته منذ المباراة الأولى التي فازت فيها بلاده على الإكوادور بهدف دون رد، حيث تميز بالمهارة والمراوغات والانطلاقات السريعة والكرات العرضية المتقنة، ما أربك المنافسين وأمتع الجماهير.

كما برز زميله أماد ديالو، الذي أثبت جدارته سواء شارك أساسيا أو بديلا، إذ سجل هدف الفوز أمام الإكوادور، ثم كرر الأمر أمام النرويج، رغم أن هدفه لم يكن كافيا لتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 بعد الخسارة 2-1.

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ولفت التقرير أيضا إلى تألق لاعب الوسط الشاب كريس إيناو أولاي في مواجهة ألمانيا، إلى جانب دور القائد فرانك كيسيه، وفعالية نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في الفوز على كوراساو.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Ivory Coast v Norway - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 30, 2026 Ivory Coast's Yan Diomande, Franck Kessie and Odilon Kossounou before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
يان ديوماندي يخطف الأضواء في كأس العالم 2026 (رويترز)

أوناحي وصيباري يواصلان كتابة التاريخ المغربي

أشاد فيفا باستمرار تألق عز الدين أوناحي، الذي واصل مستواه المميز منذ مونديال قطر 2022، مضيفا إلى مهاراته في خط الوسط مساهمة تهديفية مؤثرة.

وسجل أوناحي ثنائية في الفوز على كندا بثلاثية نظيفة، ليقود المغرب إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، محققا رقما قياسيا على المستوى الأفريقي.

كما خطف إسماعيل صيباري الأضواء بأداء مذهل، بعدما سجل في جميع مباريات الدور الأول، محققا رقما قياسيا للاعب أفريقي.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco's Ismael Saibari reacts REUTERS/Daniel Becerril
إسماعيل صيباري ضمن أفضل ثلاثة هدافين أفارقة في المونديال (رويترز)

وبفضل مستواه المميز، تواجد صيباري ضمن أفضل ثلاثة هدافين أفارقة في مونديال 2026، كما دخل قائمة أفضل 20 لاعبا في البطولة وفق تصنيف فيفا. وسجل أيضا أحد أسرع أهداف البطولة بعد مرور 71 ثانية فقط من مواجهة اسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أسماء أخرى لافتة، من بينها لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي البالغ من العمر 18 عاما، إضافة إلى أشرف حكيمي الذي أكد مجددا مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

Senegal's Ismaila Sarr (18) celebrates scoring his side's 2nd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)
إسماعيلا سار، هداف أفريقيا في كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)

إسماعيلا سار هداف أفريقيا

رغم خروج منتخب السنغال من دور الـ32، فإنه ترك بصمة هجومية واضحة بتسجيله 10 أهداف، كان نصفها تقريبا من نصيب مهاجمه إسماعيلا سار.

وأصبح سار، مهاجم كريستال بالاس، هداف أفريقيا في مونديال 2026 برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، وكان مصدر إزعاج دائم لدفاعات المنافسين بفضل سرعته ومجهوده البدني.

كما برز بابي جاي في خط الوسط، خاصة خلال الفوز الكبير على العراق 5-0، حيث سجل هدفين رائعين وتوج بجائزة رجل المباراة.

وأشار فيفا إلى أن جاي يتميز بالهدوء والذكاء في اتخاذ القرار، ويملك المقومات التي تؤهله ليكون ركيزة أساسية في صفوف "أسود التيرانغا".

إمام عاشور وشوبير يلفتان الأنظار مع مصر

حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما سجل هدف منتخب بلاده الوحيد.

وعاد إمام ليسجل هدفا ثانيا في مواجهة أستراليا بدور الـ32، التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، ليدخل قائمة أفضل 30 لاعبا في تصنيف فيفا.

كما لمع الحارس مصطفى شوبير بأداء مميز في أكثر من مباراة، أبرزها تصديه لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي في مواجهة دور الـ16 التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 3, 2026 Egypt's Emam Ashour and Mostafa Shoubir shake hands REUTERS/Hannah Mckay REFILE - CORRECTING ID
إمام عاشور ومصطفى شوبير، نجما المنتخب المصري في مونديال 2026 (رويترز)

ويسا يعيد الكونغو الديمقراطية إلى الواجهة

بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب الإصابة، استعاد يوان ويسا مستواه مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال كأس العالم 2026.

وحصل مهاجم نيوكاسل يونايتد على جائزة أفضل لاعب في مباراة أوزبكستان بعد تسجيله هدفين في الفوز 3-1، ليساهم في تأهل بلاده إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة.

كما سجل ويسا هدفا في مرمى البرتغال في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v DR Congo - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 17, 2026 DR Congo's Yoane Wissa celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse
يوان ويسا، يحتفل بتسجيل هدفه في مرمى البرتغال في المونديال (رويترز)

إبراهيم مازا.. بصمة جزائرية رغم الإخفاق

ورغم الأداء المخيب لمنتخب الجزائر، فإن لاعبه الشاب إبراهيم مازا كان من أبرز الأسماء في البطولة.

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وتألق مازا في الفوز على الأردن 2-1، وحصل على جائزة رجل المباراة. كما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مراوغة في دور المجموعات بـ12 مراوغة، قبل أن يرتفع رصيده إلى 14 مراوغة مع نهاية مشوار منتخب بلاده.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Algeria's Ibrahim Maza in action with Argentina's Cristian Romero, Alexis Mac Allister and Thiago Almada REUTERS/Siphiwe Sibeko
إبراهيم مازا، تصدر قائمة المراوغين في دور مجموعات كأس العالم (رويترز)

بصمة أفريقية واضحة

وأكد تقرير فيفا أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت حضورا أفريقيا لافتا، سواء من خلال النتائج الجماعية لبعض المنتخبات أو عبر التألق الفردي لعدد من اللاعبين الذين خطفوا الأنظار وتركوا بصمة واضحة في البطولة.

المصدر: الألمانية

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