سر رسالة ميسي الغامضة.. والد نجم الأرجنتين يكشف التفاصيل

نفى كارلوس ماك أليستر، والد نجم خط وسط الأرجنتين وليفربول أليكسيس ماك أليستر، وجود أي توترات أو خلافات داخل غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف في نهائي كأس العالم 2026.

بدأت هذه التكهنات من مقطع فيديو لحديث ليونيل ميسي التحفيزي قبل المباراة، والذي فسّره بعض المستخدمين على أنه دليل على وجود توتر داخلي في المنتخب الأرجنتيني.

وأكد ماك أليستر، في تصريحات أدلى بها عبر راديو "لا ريد" (La Red)، أن الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول مقطع الفيديو الشهير تم تفسيرها بشكل خاطئ وبناء استنتاجات لا أساس لها من الصحة.

شك

وأوضح كارلوس أنه حرص على الاستفسار بنفسه من نجله أليكسيس لمعرفة حقيقة ما دار قبل دخول أرض الملعب وسط كثرة القيل والقال، وجاء رد اللاعب واضحا ومباشرا:

"أخبرني أليكسيس أن حديث ميسي التحفيزي ركّز بالكامل على الجوانب التكتيكية؛ حيث طالبهم بالاعتماد على البناء الهجومي المنظم، والتمرير السريع، وتشكيل المثلثات الكروية، وتجنب الاعتماد على التمريرات الطويلة أو اللعب المباشر"

وأضاف كارلوس أن هذا التوجيه الفني البحت هو ما أسيء فهمه من قبل بعض المتابعين، مما أدى إلى انتشار موجة من التكهنات والتساؤلات التي وردته شخصيا خلال الأيام الماضية.

اعتراف بأحقية إسبانيا

وفي ختام حديثه، قطع والد لاعب ليفربول الطريق أمام أي نظريات مؤامرة، معترفًا بالأفضلية الميدانية للخصم.

وأقر بأن كتيبة المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي كانت الطرف الأفضل والأنظم طوال مجريات اللقاء، لافتا إلى أن

الأداء الفني الممتاز للمنتخب الإسباني هو التفسير الوحيد والمنطقي للنتيجة.

واختتم تصريحه قائلا: "الجميع يعلم أننا واجهنا منتخبا إسبانيا أظهر تفوقا واضحا علينا في تلك المباراة، وهذا هو الحسم الرياضي للقب"