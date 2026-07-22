ناديان إنجليزيان استفادا من الصفقة.. تشيلسي يخطف مورغان روجرز من أرسنال بصفقة قياسية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادماً من أستون فيلا، بعقد يمتد حتى عام 2033، في صفقة بلغت قيمتها 137.3 مليون يورو (نحو 148.3 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ كرة القدم.

وقال النادي اللندني في بيان إن المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً سينضم إلى كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو استعداداً لانطلاق موسم 2026-2027، بعد ساعات فقط من عودته إلى إنجلترا عقب مشاركته مع منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم 2026.

وتفوق تشيلسي في سباق التعاقد مع روجرز على أرسنال، الذي ارتبط اسمه باللاعب خلال الأسابيع الماضية، لينجح في خطف الصفقة قبل دخولها مراحلها الأخيرة.

وبهذه الصفقة، تجاوز روجرز الرقم القياسي السابق لأغلى لاعب إنجليزي، الذي كان يحمله إليوت أندرسون بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 136 مليون يورو (نحو 146.9 مليون دولار)، كما أصبح أغلى صفقة في تاريخ تشيلسي، متخطياً قيمة التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز عام 2023، والتي بلغت 126 مليون يورو (نحو 136.1 مليون دولار).

وكان روجرز قد انضم إلى أستون فيلا في فبراير/شباط 2024 قادماً من ميدلسبره مقابل 9.4 ملايين يورو (نحو 10.2 ملايين دولار)، قبل أن تتضاعف قيمته السوقية بشكل لافت بفضل مستوياته المميزة مع فريق المدرب أوناي إيمري.

وخلال مشواره مع أستون فيلا، سجل روجرز 21 هدفاً في 85 مباراة بالدوري الإنجليزي، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

كما شارك في 22 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وأحرز هدفاً واحداً، وكان أحد عناصر المنتخب الذي أنهى كأس العالم 2026 في المركز الثالث، حيث خاض سبع مباريات خلال البطولة.

وسيستفيد ميدلسبره أيضاً من الصفقة، إذ ينص اتفاق بيع اللاعب إلى أستون فيلا على حصوله على 20% من أرباح أي انتقال مستقبلي، ما سيمنحه ما لا يقل عن 24 مليون يورو (نحو 25.9 مليون دولار).

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في المقابل، يواصل أستون فيلا إعادة تشكيل صفوفه خلال سوق الانتقالات، بعدما رحل هذا الأسبوع أيضاً البلجيكي يوري تيليمانس إلى مانشستر يونايتد مقابل 41 مليون يورو (نحو 44.3 مليون دولار)، بينما عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع السويسري يوهان مانزامبي والبرازيلي جواو غوميز مقابل نحو 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار).