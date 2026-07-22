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ميلان ومودريتش يتفقان على تجديد العقد لموسم جديد

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MILAN, ITALY - MAY 24: Luka Modric of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Cagliari Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on May 24, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
لوكا مودريتش خلال مباراة فريقه ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي الموسم الماضي (غيتي)
Published On 22/7/2026

أفادت مصادر عدة بأن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع عقده الجديد لمدة عام واحد مع ميلان الإيطالي، كما كان متوقعا، قبل أسابيع قليلة من بلوغه الحادية والأربعين من عمره.

وكان اللاعب الكرواتي الدولي قد أكد عدم تأكده من خطوته القادمة في مسيرته قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث كان احتمال الاعتزال قائما. ورغم ذلك، قرر الاستمرار واللعب في صفوف الكبار مع نادي ميلان، وفقا لما أشارت إليه صحيفة فوتبول إيطاليا (Football Italia).

وسلّطت التقارير الضوء على قرب توقيع العقد الجديد هذا الأسبوع -على الأرجح يوم الأربعاء- حيث تبدو الأمور سارت وفقا للخطط المرسومة. ومن المتوقع أن يتقاضى مودريتش راتبا سنويا يبلغ 3.5 مليون يورو (نحو 3.8 ملايين دولار)، إضافة إلى المكافآت، حتى يونيو/حزيران 2027.

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يُذكر أن مودريتش شارك في 37 مباراة مع ميلان خلال موسمه الأول، مسجلا هدفين ومقدما 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: الألمانية

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