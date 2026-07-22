من ميسي إلى رونالدو ونيمار.. مونديال 2026 يشهد وداع جيل الأساطير

أُسدل الستار يوم الأحد الماضي على النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم التي انتهت بتتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين بهدف مهاجمه فيران توريس.

ومع ختام البطولة، بات من المستبعد مشاركة العديد من الأساطير الحاليين بكرة القدم في المونديال القادم المقرر بعد 4 سنوات من الآن.

ورغم أن أغلبهم لم يعلن اعتزاله الدولي بشكل رسمي، إلا أن عامل السن والمسار الطبيعي لمسيرتهم الكروية يشيران إلى أن مونديال 2026، كان على الأرجح الأخير في أكبر بطولة كروية على وجه الكرة الأرضية.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الكبار الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي نيمار وغيرهم.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز النجوم الذين خاضوا على الأغلب آخر كأس عالم في مسيرتهم الاحترافية:

نيمار دا سيلفا

شارك النجم البرازيلي في 4 نسخ مونديالية، وبعد الخسارة 1-2 من النرويج في ثمن النهائي أعلن باكيا اعتزاله اللعب دوليا، ورحل بخيبة أمل من عدم قدرته على مساعدة منتخب بلاده على نقش النجمة السادسة على القميص.

وقال نيمار (34 عاما) بعد الخسارة من النرويج "لقد حاولت، وواصلت المحاولة. هنا (ملعب ميتلايف) بدأت مسيرتي وفيه انتهت، لقد انتهى الأمر الآن".

وارتدى نيمار قميص منتخب بلاده بالمونديال تاريخيا في 15 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 4 أخرى، أما بالمجمل فقد لعب 130 مباراة محرزا 80 هدفا، ونصّب نفسه هدافا تاريخيا للبرازيل بفارق 3 أهداف عن مواطنه الأسطورة بيليه.

كاسيميرو

لحق بمواطنه نيمار بعد أن كان لفترات كثيرة قائدا للمنتخب البرازيلي، لكن في النسخة الحالية كان من أكثر اللاعبين تعرضا للانتقادات.

شارك كاسيميرو (34 عاما) في 3 نسخ مونديالية (2018، 2022 و2026) لعب خلالها 13 مباراة وساهم في 3 أهداف (سجل 2 وصنع 1).

غييرمو أوتشوا

كان اعتزاله متوقعا بالنظر إلى سنه إذ سيبلغ عامه الـ41 منتصف الشهر الحالي، وبعد خسارة المكسيك أمام إنجلترا في ثمن النهائي، انتهت بالفعل مسيرته الدولية، ولاحقا أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل عام.

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ويُعتبر أوتشوا واحدا من بين 3 لاعبين فقط تم استدعاؤهم 6 مرات للمشاركة في كأس العالم، إلى جانب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وفي المشاركات الست خاض أوتشوا 12 مباراة مونديالية، اهتزت شباكه فيها 12 مرة وخرج بشباك نظيفة من 5 مباريات.

لوكا مودريتش

حانت لحظة وداع النجم الكرواتي المخضرم يوم 2 يوليو/تموز الحالي بخسارة بلاده أمام البرتغال 1-2 في دور الـ32، بعد أن خاض ملاحم كبيرة طوال مشواره ككل ومنها في كأس العالم الذي حقق فيه المركز الثاني بنسخة 2018، والثالث في 2022 بدولة قطر.

وشارك مودريتش (40 عاما) مع كرواتيا في مونديالات 2006، 2014، 2018، 2022 و2026، لعب خلالها 23 مباراة وساهم في 4 أهداف (سجل 2 وصنع مثلهما).

مانويل نوير

لم يكن يتوقع أن ينتهي مشواره مبكرا في النسخة الحالية، بخسارة منتخب ألمانيا 0-1 أمام باراغواي في دور الـ32، ليقرر مجددا اعتزاله اللعب دوليا.

وترك نوير إرثا موندياليا كبيرا باعتباره أكثر حارس مرمى مشاركة في كأس العالم، إذ شارك في 5 نسخ لعب خلالها 23 مباراة اهتزت شباكه فيها 21 مرة وخرج بشباك نظيفة من 7 مباريات، وقاد "المانشافت" للتتويج باللقب في مونديال البرازيل 2014.

إينير فالنسيا

أعلن الهداف التاريخي لمنتخب الإكوادور بـ49 هدفا، اعتزاله دوليا بعد إقصائه من المونديال الحالي من دور الـ32 على يد المكسيك.

وخاض فالنسيا 10 مباريات بـ3 نسخ من كأس العالم سجل فيها 6 أهداف، كما دافع عن ألوان منتخب بلاده بالعموم في 109 مباريات منذ أول ظهور دولي له عام 2012.

فيرناندو موسليرا

رغم من أنه وُلد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لكنه بنى مسيرته وإرثه الكروي مع أورغواي، واعتزل دوليا بعد أن انهالت عليه الانتقادات بسبب أخطائه الفادحة في المونديال الحالي الذي ودّع فيه من دور المجموعات.

وشارك موسليرا بـ4 نسخ مونديالية لعب فيها 19 مباراة اهتزت شباكه 21 مرة وخرج بشباك نظيفة من 7 مباريات، وفي العموم حمى عرين أورغواي في 132 مباراة دولية وتُوج بكوبا أمريكا عام 2011.

كريستيانو رونالدو

هو واحد من لاعبين اثنين شاركا في مباريات بـ6 نسخ مونديالية، وقد ودّع منافسات كأس العالم 2026 من ثمن النهائي بعد الخسارة من إسبانيا البطل بهدف دون رد.

وبعد خوضه 27 مباراة مونديالية سجل خلالها 11 هدفا وصنع اثنين، ودّع رونالدو البالغ من العمر 41 عاما، كأس العالم باكيا بعد أن تلاشى أحد أهم وأكبر أحلامه ألا وهو التتويج باللقب.

ليونيل ميسي

لطالما حامت الشكوك حول مشاركته في مونديال 2026، قبل أن يبددها بأداء مذهل سجل من خلاله 8 أهداف وصنع 4 وقاد منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية التي خسرها أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه ميسي (39 عاما) عن مستقبله الدولي مع "التانغو"، فإن التوقعات تشير إلى أن المونديال المنتهي مؤخرا هو الأخير له.

وفي مشاركاته المونديالية الست، خاض ميسي 34 مباراة سجل خلالها 21 هدفا احتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بفارق هدف وحيد عن الفرنسي كيليان مبابي، كما صنع 12 هدفا (رقم قياسي).

سون هيونغ مين

ظهر لأول مرة مع كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014، وكان حاضرا في النسخ الثلاث التالية، وبالمجموع شارك في 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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ومن أبرز إنجازاته بلوغه الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022، وفيه ودّعت كوريا الجنوبية البطولة بخسارة ثقيلة أمام البرازيل استقرت عند 4 أهداف لواحد.

ويبلغ سون من العمر حاليا 34 عاما، وعليه من المحتمل ألا يكون قادرا على الظهور في مونديال 2030 في حال نجح منتخب بلاده في التأهل.

كيفين دي بروين

هو أحد عناصر الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا، وقد ظهر في كأس العالم لأول مرة في مونديال البرازيل أيضا، وتواجد في النسخ الثلاث التي تلتها.

وخاض دي بروين الذي يُعتبر واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، 18 مباراة مونديالية وسجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى، وكان أبرز إنجازاته بلوغ نصف النهائي في مونديال روسيا 2018.

وسيكون دي بروين بعمر 39 عاما في موعد النسخة القادمة، ما يعني أنه من المستبعد تقريبا مشاركته فيها بدرجة كبيرة.

فيرجيل فان دايك

انتظر القائد الحالي لمنتخب هولندا حتى بلغ من العمر 31 عاما ليسجّل حضوره المونديالي الأول، وكان ذلك في نسخة قطر 2022 وكان حاضرا أيضا في البطولة الأخيرة.

وخاض فان دايك 9 مباريات مونديالية في البطولتين وساهم بهدفين (سجل 1 وصنع 1)، وكان أفضل إنجازاته بلوغ الدور ربع النهائي في مونديال قطر الذي خرج فيه منتخب بلاده أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وسيكون فان دايك بعمر 39 عاما في صيف عام 2030 الذي سيشهد انطلاق النسخة الـ24 من كأس العالم، وعليه فإنه من المستبعد مشاركته فيها إلا في حال حافظ على لياقته البدنية وحالته الذهنية.

خاميس رودريغيز

سجّل نجم كولومبيا 6 أهداف في أول مشاركة مونديالية له وكان ذلك في نسخة البرازيل 2014، وحقق فيها أفضل مشوار ببلوغ الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام البلد المضيف، وحصد أيضا جائزة الحذاء الذهبي.

وشارك رودريغيز بعدها في مونديالي 2018 و2026، ليصل مجموع مشاركاته 13 مباراة سجل فيها 6 أهداف (جميعها في نسخة 2014) وصنع 4.

ويتوقع كثيرون أن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة، على اعتبار أنه سيكون بعمر 39 عاما في موعد النسخة التالية.