بعد المونديال.. متى تنطلق الدوريات الكبرى لموسم 2026-2027؟

بعد 38 يوماً قضاها عشاق كرة القدم في متابعة مباريات كأس العالم، تتحول الأنظار الآن إلى الموسم الجديد للدوريات الكبرى، المقرر أن تبدأ في بعد منتصف أغسطس/آب القادم.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة في إجازة صيفية معتادة لكنها هذه المرة لن تتجاوز الـ30 يوماً في أقصى حد، إجازة ربما يكسر رتابتها بعض المباريات الودية التي ستخوضها الأندية الأوروبية استعداداً لموسم 2026-2027.

وتترقب الجماهير عودة الدوريات الكبرى لما ينتظرهم من منافسة من المتوقع أن تكون على أشدها على الألقاب، خاصة في ظل سعي مانشستر سيتي لاستعادة لقبه من أرسنال وسط منافسة مشددة من بقية الأندية الكبيرة.

أما في إسبانيا فيخطط ريال مدريد لكسر هيمنة غريمه برشلونة على لقب الليغا الذي تحقق في آخر موسمين، فيما تأمل أندية الدوريين الألماني والفرنسي في إنهاء احتكار بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان توالياً، بينما من المتوقع أن تعود المنافسة على أشدها على اللقب في إيطاليا بين إنتر ميلان وباقي الأندية أبرزها يوفنتوس، ميلان ونابولي وغيرهم.

مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2026-2027

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2026-2027 ومباربات الجولة الأولى من كل بطولة:

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد من البريميرليغ يوم الجمعة 21 أغسطس/آب 2026، ويستمر حتى يوم الأحد 30 مايو/أيار 2027 موعد الجولة الـ38 والختامية التي ستُقام مبارياتها بتوقيت واحد كما جرت العادة.

وبحسب الموعد المذكور، فإن الدوري الإنجليزي سينطلق بعد 33 يوماً من انتهاء بطولة كأس العالم 2026، وهو وقت كاف لمنح اللاعبين الراحة اللازمة على حد تعبير الموقع الرسمي لرابطة البريميرليغ.

وتُقام 33 جولة في عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للإنجليز و5 في منتصفه، وراعت الرابطة في تصميم الجدول ألا تتداخل مباريات البطولة المحلية مع مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية.

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ويقص أرسنال حامل اللقب شريط مباريات الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في اليوم الأول، وذلك عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2026-2027 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة:

الجمعة 21 أغسطس/آب 2026:

أرسنال – كوفنتري سيتي 22:00.

السبت 22 أغسطس/آب 2026:

مانشستر يونايتد – هال سيتي 14:30

كريستال بالاس – إيفرتون 17:00

سندرلاند – إيبسويتش تاون 17:00

ليدز يونايتد – نوتنغهام فورست 17:00

توتنهام هوتسبير – برينتفورد 17:00

الأحد 23 أغسطس/آب 2026:

أستون فيلا – برايتون 16:00

بورنموث – مانشستر سيتي 16:00

ليفربول – نيوكاسل يونايتد 18:30.

الاثنين 24 أغسطس/آب 2026:

تشيلسي – فولهام 22:00.

موعد انطلاق الدوري الإسباني

يبدأ الموسم الجديد لليغا قبل أسبوع واحد من نظيره الإنجليزي وبالتحديد يوم السبت 15 أغسطس/آب 2026، ويستمر حتى يوم الأحد 30 مايو/أيار 2027.

وقررت رابطة الليغا منح الأندية التي تضم لاعبين بلغوا مع منتخبات بلادهم الدور نصف النهائي بكأس العالم فرصة بدء المنافسات من الجولة الثانية، على أن يخوضوا مبارياتهم في الجولة الأولى قبل نهاية الشهر نفسه.

وعليه فإن أندية برشلونة -حامل اللقب- ووصيفه ريال مدريد وكذلك أتلتيكو مدريد ستلعب أول مباراة لها أحد أيام 21 أو 22 أو 23 أغسطس/آب، بالجولة الثانية.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2026-2027 بتوقيت مكة والدوحة:

السبت 15 أغسطس/آب 2026:

ديبورتيفو ألافيس – خيتافي 20:30

إشبيلية – رايو فاليكانو 22:30

الأحد 16 أغسطس/آب 2026:

راسينغ سانتاندير – فياريال 18:00

إسبانيول – ليفانتي 20:00

سيلتا فيغو – أوساسونا 22:30

الاثنين 17 أغسطس/آب 2026:

ديبورتيفو لاكورونا – إلتشي 22:00

الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026

أتلتيكو مدريد – ملقا 22:00

الثلاثاء 25 أغسطس/آب 2026:

فالنسيا – ريال بيتيس 22:00

الأربعاء 26 أغسطس/آب 2026:

ريال مدريد – ريال سوسيداد 22:00

الخميس 27 أغسطس/آب 2026:

برشلونة – أتلتيك بلباو 22:00

موعد انطلاق الدوري الإيطالي

يبدأ الدوري الإيطالي منافسات موسمه الجديد بعد يومٍ واحد فقط من نظيره الإنجليزي وبالتحديد يوم السبت 22 أغسطس/آب 2026.

ويدشن إنتر ميلان حامل اللقب مباريات موسم 2026-2027 حين يستقبل ضيفه مونزا على ملعب سان سيرو عند الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وبحسب جدول المباريات المنشور على الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، فإن الجولة الـ38 والأخيرة ستُقام مبارياتها يوم السبت 29 مايو/أيار 2027.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي موسم 2026-2027 بتوقيت مكة والدوحة.

السبت 22 أغسطس/آب 2026:

إنتر ميلان – مونزا 19:30

أودينيزي – كومو 19:30

جنوى – نابولي 21:45

بارما – كالياري 21:45

الأحد 23 أغسطس/آب 2026:

فروسينوني – يوفنتوس 19:30

فينيسيا – ليتشي 19:30

ساسولو – أتالانتا 21:45

تورينو – ميلان 21:45

الاثنين 24 أغسطس/آب 2026:

بولونيا – لاتسيو 19:30

روما – فيورنتينا 21:45

موعد انطلاق الدوري الألماني

يتأخر انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني أسبوعاً إضافياً عن نظيريه الإنجليزي والإيطالي، وأسبوعين عن الإسباني، إذ تعود عجلته للدوران يوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2026.

وبحسب الجدول الذي نشرته "البونديسليغا" عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، فإن بايرن ميونخ هو من سيقص شريط مباريات الموسم الجديد كما جرت العادة، عندما يستضيف شتوتغارت على ملعب أليانز أرينا في قمة مبكرة.

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أما الجولة الـ34 والأخيرة فستُقام مبارياتها يوم السبت 22 مايو/أيار 2027، أي قبل أسبوعين من موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني موسم 2026-2027 بتوقيت مكة والدوحة:

الجمعة 28 أغسطس/آب 2026:

بايرن ميونخ – شتوتغارت 21:30

السبت 29 أغسطس/آب 2026:

لايبزيغ – بوروسيا مونشنغلادباخ 16:30

ماينز – بادربورن 16:30

يونيون برلين – أينتراخت فرانكفورت 16:30

كولن – هوفنهام 16:30

إلفيرسبيرغ – باير ليفركوزن 16:30

بوروسيا دورتموند – هامبورغ 19:30

الأحد 30 أغسطس/آب 2026:

فرايبورغ – فيردر بريمن 16:30

أوغسبورغ – شالكه 18:30

موعد انطلاق الدوري الفرنسي

يبدأ الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بالتزامن مع نظرائه في إنجلترا وإيطاليا، وبالتحديد يوم 21 أغسطس/آب 2026.

وعلى عكس جميع الدوريات الأخرى، يغيب باريس سان جيرمان حامل اللقب عن اليوم الأول، وسيخوض باكورة مبارياته في اليوم الثالث والأخير للجولة الأولى.

ويقص أولمبيك مارسيليا مباريات الموسم الجديد عندما يستقبل ستراسبورغ، علما بأن المسابقة ستنتهي بإقامة مباريات الجولة الختامية يوم السبت 29 مايو/أيار 2027.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي موسم 2026-2027 بتوقيت مكة والدوحة:

الجمعة 21 أغسطس/آب 2026:

أولمبيك مارسيليا – ستراسبورغ 21:45

السبت 22 أغسطس/آب 2026:

لانس – أوكسير 18:15

لومان – بريست 21:45

نيس – لوريان 21:45

تولوز – أولمبيك ليون 21:45

تروا – باريس إف سي 21:45

الأحد 23 أغسطس/آب 2026: