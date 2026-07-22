مفاجآت وغيابات في التشكيلة المثالية لمونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن "تشكيلة الأحلام" لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بناء على تصويت الجماهير.

وشهدت قائمة المرشحين للتصويت غيابا لثنائي خط دفاع المنتخب الإسباني باو كوبارسي وإيمريك لابورت، وذلك على الرغم من دورهما المحوري والبارز في تتويج "لا روخا" بلقب البطولة، دون تقديم أي إيضاحات رسمية حول أسباب استبعادهما من خيارات التصويت حتى الآن.

وجاءت التشكيلة المثالية خالية تماما من أي لاعب من صفوف نادي برشلونة، في حين شهدت حضورا إسبانيا تمثل في الثلاثي مارك كوكوريا، بيدرو بورو، ورودري.

وجاءت "تشكيلة الأحلام" كالتالي: