مفاجآت وغيابات في التشكيلة المثالية لمونديال 2026
Published On 22/7/2026|
آخر تحديث: 22:38 (توقيت مكة)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن "تشكيلة الأحلام" لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بناء على تصويت الجماهير.
وشهدت قائمة المرشحين للتصويت غيابا لثنائي خط دفاع المنتخب الإسباني باو كوبارسي وإيمريك لابورت، وذلك على الرغم من دورهما المحوري والبارز في تتويج "لا روخا" بلقب البطولة، دون تقديم أي إيضاحات رسمية حول أسباب استبعادهما من خيارات التصويت حتى الآن.
وجاءت التشكيلة المثالية خالية تماما من أي لاعب من صفوف نادي برشلونة، في حين شهدت حضورا إسبانيا تمثل في الثلاثي مارك كوكوريا، بيدرو بورو، ورودري.
وجاءت "تشكيلة الأحلام" كالتالي:
- حراسة المرمى: فوزينها (كاب فيردي)
- خط الدفاع: بيدرو بورو (إسبانيا)، دايوت أوباميكانو (فرنسا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، مارك كوكوريا (إسبانيا).
- خط الوسط: رودري (إسبانيا)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، مايكل أوليسي (فرنسا).
- خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، كيليان إمبابي (فرنسا).
المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي