رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

مستثمرون هنود يستهدفون شراء حصة في نادي ليفربول

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LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 25: General view inside the stadium, where the corner flag, featuring the clubs logo can be seen prior to the Premier League match between Liverpool FC and Brentford FC at Anfield on August 25, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
نادي ليفربول أحد أندية الدوري الإنجليزي الملوكة لشركات أجنبية (غيتي)
Published On 22/7/2026

كشفت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) – الثلاثاء – أن الملاك الأمريكيين لنادي ليفربول الإنجليزي يتفاوضون مع مستثمرين هنود، من بينهم عائلة ميتال، لبيع حصة أقلية من أسهم النادي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات دولار.

أكدت مجموعة فينواي الرياضية، التي دفعت 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 400 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول في عام 2010، هذه المفاوضات في بيان لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.

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وقالت فينواي "أبدى تحالف استثماري بقيادة وإدارة وتمثيل أميت بهاتيا اهتماما بالاستثمار بشراء حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم".

ونجحت المجموعة الأمريكية ومالكها جون هنري في إعادة ليفربول لمنصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 وذلك بعد غياب طويل دام 30 عامًا، وأضاف اللقب العشرين في العام الماضي ليتساوى مع غريمه مانشستر يونايتد.

كما حقق ليفربول لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا عام 2019 تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، ولكن الفريق الإنجليزي خسر نهائيين آخرين أمام ريال مدريد في عامي 2018 و2022.

المصدر: وكالات

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