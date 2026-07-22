مزاد علني يتيح لعشاق مانشستر سيتي امتلاك مقتنيات غوارديولا التاريخية

لم يعد عشاق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومحبو مدربه الأسطوري بيب غوارديولا بحاجة إلى الاكتفاء بالذكريات، بعد أن أتاح لهم النادي فرصة تاريخية لاقتناء قطع حقيقية وثقت العقد الأخير الأكثر نجاحا في تاريخ "السيتيزنس"، حيث أعلن النادي عن طرح مقتنيات ومحتويات مكتب مدربه السابق للبيع في مزاد علني.

وكان الإسباني غوارديولا (55 عاما) قد أسدل الستار على مسيرة تدريبية ملهمة في ملعب "الاتحاد" مع نهاية موسم 2025-2026، بعد 10 مواسم حافلة بالإنجازات حقق خلالها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، و3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب لكأس الرابطة (كاراباو)، بالإضافة إلى اللقب الأغلى دوري أبطال أوروبا، ليتولى بعده مدرب تشيلسي السابق، إنزو ماريسكا، مهمة قيادة الفريق.

المقتنيات النادرة والقيمة

ولا يبدو أن الحصول على هذه التذكارات التاريخية سيكون أمرا سهلا أو رخيصا؛ إذ سجلت المنصة الرياضية الشهيرة "ماتش ورن شيرت" (MatchWornShirt) -المسؤولة عن إدارة المزاد- أرقاما قياسية في عروض الشراء.

وحتى مساء اليوم الاثنين، تصدرت "كرة القدم الخاصة" قائمة المقتنيات الأكثر غلاءً، بعد أن وصل أعلى عرض لشرائها إلى 2970 جنيها إسترلينيا (نحو 3986 دولارا أمريكيا).

وتكتسب هذه الكرة قيمتها الاستثنائية كونها تحتفي بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند كأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحمل توقيعه شخصيا.

ووفقاً للموقع، لم يُنتج من هذه الكرة سوى 3 نسخ فقط على مستوى العالم؛ تحتفظ خزائن أرشيف مانشستر سيتي بواحدة منها، بينما يمتلك هالاند النسخة الثانية، وتخضع الثالثة حاليا للمزايدة.

ولا تقتصر المعروضات على الكرات التذكارية؛ بل تشمل تفاصيل يومية رافقت المدرب الإسباني في الحصص التدريبية والمكتبية؛ حيث بلغ أعلى عرض لشراء "صافرة التدريب" التي استخدمها غوارديولا 230 جنيها إسترلينيا (نحو 308.83 دولارات)، في حين تجاوز سعر كرسي مكتبه الشخصي حاجز الـ 500 جنيه إسترليني (نحو 671.37 دولارا).

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كما يضم المزاد أشياء تبرز الجانب الشخصي لغوارديولا، مثل مجموعة من فناجين القهوة، ومجموعة البخور الخاصة به.

ولعل أكثر القطع إثارة للفضول هي "دفاتر الملاحظات الخاصة بالملعب" (pitch pads) التي دون عليها غوارديولا أفكاره التكتيكية، غير أن عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في سبر أغوار تكتيكات المدرب العبقري سيواجهون تحديا أوليا شاقا يتمثل في "فك رموز خط يده" المعقد.

ويشمل المزاد أيضا سترة التدريب الخاصة بالنادي المطبوع عليها الحروف الأولى من اسمه (PG)، علما بأن باب المزايدة على جميع هذه العناصر سيبقى مفتوحا حتى الساعة الثالثة من مساء الأحد، الموافق 26 يوليو/تموز الجاري.

البحث عن طاقة جديدة

ورغم أنه كان يتبقى في عقده مع مانشستر سيتي عام آخر، فإن غوارديولا فضل الرحيل هذا الصيف، مبررا خطوته في مؤتمره الصحفي الأخير في مايو/أيار الماضي بقوله: "عشر سنوات وقت طويل، وأعتقد أن النادي بحاجة إلى مدرب جديد وطاقة جديدة مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، لبدء كتابة فصل آخر".

وأضاف غوارديولا موضحاً أسباب مغادرته: "أشعر أنه لن تكون لدي الطاقة المطلوبة يوميا، وخوض المباريات كل ثلاثة أيام، ومواجهة توقعات القتال على الألقاب والوقوف أمام اللاعبين. أنا أعرف نفسي جيدا، كان لدي الطاقة هذا الموسم، لكني أشعر أنني لن أملك المزيد منها مستقبلاً".

وختم غوارديولا حديثه قائلاً: "أحب أن أشعر بأن روحي وطاقتي ستظل هناك إلى الأبد. لذا أحب هذا الشعور بأنه في اللحظات السيئة، عندما يتطلع شخص ما إلى هناك ويفكر في بيب، حسناً، سأرسل طاقة إيجابية للفريق وللنادي".

وبينما تُعرض تركة غوارديولا في المزاد، يتطلع مانشستر سيتي -حامل لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي- إلى المستقبل؛ حيث من المقرر أن يستهل موسمه الجديد بمواجهة نارية ضد أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة درع المجتمع يوم 16 أغسطس/آب المقبل، قبل أن يبدأ رحلة الدفاع عن طموحاته المحلية في الدوري بمواجهة بورنموث في 23 أغسطس/آب.