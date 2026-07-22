رياضة|بطولات أوروبية

لويس فيغو يستبعد ميسي ولامين جمال ويحدد مرشحيه للكرة الذهبية

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epa13121598 Lionel Messi of Argentina (L) and Lamine Yamal of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
تنافس بين ليونيل ميسي (يسار) ولامين جمال في نهائي كأس العالم 2026 (الأوروبية)
Published On 22/7/2026
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آخر تحديث: 23/7/2026 00:36 (توقيت مكة)

قال البرتغالي السابق لويس فيغو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2000، عقب نهاية كأس العالم، إن الإسباني لامين جمال والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجمي المباراة النهائية، ليسا من بين المرشحين الأبرز للفوز بالكرة الذهبية، رغم أن أداءهما لم يكن مذهلا في المباراة الحاسمة.

أما الإسباني رودري، فقد أثبت جدارته، ويرى فيغو أنه يملك فرصة للفوز بالجائزة الذهبية، حيث قال: "لقد قدم أداء رائعا في كأس العالم، وهذا قد يرجح كفته".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Former player Luis Figo poses for a picture as he arrives before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
الدولي البرتغالي السابق لويس فيغو فاز بالكرة الذهبية عام 2000 (رويترز)‏

وقال فيغو في تحليله لموقع "بيتفير" (Betfair)، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية: "هناك حديث عن اهتمام ريال مدريد به. أعتقد أن الأمر سيكون صعبا، لأنه مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي، لكن الجميع يعلم أن ريال مدريد يسعى دائما لضم أفضل لاعبي العالم".

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وأضاف فيغو (53 عاما): "لقد قدم أداء رائعا في كأس العالم، رغم أنه لم يبرز كثيرا من حيث الأهداف أو التمريرات الحاسمة. من المؤكد أن مبابي وأداءه المميز في كأس العالم سيجعلانه أيضا من بين المرشحين للفوز".

وتابع قائلا: "بالتأكيد سأضم بعض لاعبي باريس سان جيرمان الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مجددا. ربما أخص بالذكر فيتينيا ودوي، اللذين قدما موسما رائعا رغم أن كأس العالم لم تكن موفقة لهما، خاصة مع منتخب البرتغال. سأضمهم جميعا ضمن المرشحين".

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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