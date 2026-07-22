"المستقبل لجيلكم".. السر الذي همس به ميسي في أذن لامين جمال

كشف النجم الشاب لامين جمال جوهرة برشلونة، عن النصيحة التي قدّمها له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مراسم تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم.

وتُوج المنتخب الإسباني بمونديال 2026 يوم الأحد الماضي، بفوزه في النهائي على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

لقطة ميسي ولامين جمال تخطف الأضواء

وبعد انتهاء المباراة بادر لامين بالتوجه نحو ميسي ومواساته، بينما نهض الثاني ووقف احتراما للاعب الشاب وتعانقا بحرارة للحظات، في لقطة خطفت الأضواء وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد لامين أن ميسي أسدى له نصيحة قيّمة خلال هذا اللقاء القصير، تعادل قيمة الجائزة التي حصل عليها بعد الفوز في النهائي وفق تعبيره.

وقال لامين جمال بحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية: "أخبرني أن أواصل طريقي وأن المستقبل لجيلنا. هذه الكلمات تساوي تماما قيمة الميدالية الذهبية التي أضعها حول عنقي".

ولم يخفِ لامين دهشته من السيناريو "المتسارع" الذي قاده لمواجهة مباشرة مع "مرجعه الكروي الأول" على حد تعبير الصحيفة، في موعد كبير على مستوى المنتخبات الوطنية.

وأضاف لامين "لو قيل لي قبل بضعة أعوام إنني سأكون هنا وأرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ميسي، لكنت قلت إنهم مجانين".

وشدد لامين على احترامه الكبير لميسي واعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وقال في هذا الصدد: "إنه الأفضل في التاريخ وشخص طالما أُعجبت به. في نهاية المباراة أبديت له احترامي".

تسليم الراية

وترى صحيفة "ماركا" أن المباراة النهائية لمونديال 2026 كانت "مسرحا لتسليم الراية بين أجيال أثرت وستثري عالم كرة القدم بأكمله"، في إشارة منها إلى مواجهة ميسي ولامين اللذين يجمعهما "جذع عميق في فلسفة نادي برشلونة".

وأضافت "ليس سرا على أحد أن العلاقة الرمزية بين ميسي ولامين كانت مشحونة بتصوف خاص بين أنصار برشلونة التي تابعت كل خطوة يخطوها يامال منذ تألق وانتشار الصورة الشهيرة التي ظهر فيها طفلا محمولا بين يدي الأرجنتيني داخل حوض استحمام".

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وقدّم الثنائي أداء رائعا في البطولة، فميسي قاد الأرجنتين للمباراة النهائية وهو بعمر 39 عاما بعد أن سجّل 8 أهداف وصنع 4، بينما تُوج لامين باللقب وهو لا يزال بعمر 19 عاما.

وتفاعلت وسائل الإعلام الأرجنتينية مع تصريحات لامين، إذ وصفت صحيفتا "إنفوباي" (Infobae) وأوليه (Olé) تعامل ميسي معه بأنه "عظيم"، خاصة وأنه جاء في واحدة من أكثر اللحظات مرارة في مسيرته الرياضية.

من جهتها أكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية، أن لقطة ميسي ولامين "المثالية" ترمز لانتقال "الشعلة من اللاعب الذي هيمن على العقدين الأخيرين إلى الشاب الذي ينتظره مستقبل كبير".