عقد لـ 4 سنوات.. تحديد موعد الإعلان الرسمي عن تنصيب زيدان مدربا لفرنسا

يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفتح صفحة جديدة في تاريخ منتخب "الديوك"، مع اقتراب الإعلان عن تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدربًا للمنتخب خلفًا لديديه ديشان، خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة ليكيب (L’Equipe) الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد بدأت تتشكل خلال الأشهر الماضية، في ظل مشاورات متواصلة بين زيدان ورئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو، بهدف التحضير للمرحلة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، يرغب الاتحاد الفرنسي في تكريم ديشان تقديرًا لمسيرته الطويلة مع المنتخب التي امتدت 14 عامًا، لكن المدرب السابق لم يُبدِ اهتمامًا بإقامة مراسم وداع رسمية.

وأشارت "ليكيب" إلى أن الاتحاد استقر على الإعلان عن تعيين زيدان يوم الثلاثاء المقبل، مع إمكانية عقد مؤتمر صحفي لتقديمه، دون أن يكون ذلك ضروريًا في اليوم نفسه.

وتجري حاليًا تحركات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع زيدان، الذي يُنتظر أن يوقع عقدًا يمتد أربع سنوات لقيادة المنتخب.

كما أوضحت الصحيفة أن تشكيل الجهاز المساعد لزيدان سيتم حسمه خلال أغسطس/آب، مع توقعات بعدم حدوث تغييرات كبيرة في الطاقم الفني.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة أواخر سبتمبر/أيلول وبداية أكتوبر/تشرين الأول، إذ يواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر/أيلول، قبل ملاقاة إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر/تشرين الأول ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي هذه المرحلة في أعقاب نهاية حقبة ديشان، الذي قاد فرنسا منذ عام 2012، وتوج معها بكأس العالم عام 2018، وبلغ نهائي مونديال عام 2022، ليترك إرثًا تاريخيًا قبل تسليم المهمة إلى أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية عبر التاريخ.