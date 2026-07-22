غييرمو أوتشوا.. مسيرة استثنائية لحارس متفرد

وصل الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا إلى نهاية مشواره مع منتخب بلاده، بعد نشره رسالة عاطفية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الحارس البالغ من العمر 41 عاما كلمات شكر لعائلته وزملائه والجماهير التي ساندته طوال مسيرته، مؤكدا أنه يغادر المنتخب حاملا محبة الملايين وفخرا بأنه قدم كل ما لديه من أجل المكسيك.

وقال أوتشوا في رسالته: "لم أتخيل يوما إلى أي مدى يمكن أن يقودني حلم"، قبل أن يضيف: "ما عشناه لا يستطيع أحد أن يسلبه منا. من أعماق قلبي، شكرا جزيلا".

ويعد أوتشوا من أبرز رموز كرة القدم المكسيكية، إذ شارك في 6 نسخ من كأس العالم، وارتبط اسمه بتصديات تاريخية جعلته أحد أكثر الحراس حضورا في تاريخ البطولة.

فصل طويل من مسيرة أوتشوا مع منتخب إل تري (El Tri) وصل إلى نهايته ليذكر الجماهير بمدى أسطورية هذا الحارس.

أبرز محطات مسيرة أوتشوا

وُلد جييرمو أوتشوا في 13 يوليو 1985، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي أمريكا المكسيكي، حيث خاض أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى خلال فبراير 2004.

وفي عام 2011، دخل التاريخ باعتباره أول حارس مرمى مكسيكي المولد يحترف في أوروبا، بعدما انتقل إلى صفوف نادي أجاكسيو الفرنسي، ليبدأ رحلة احترافية طويلة في القارة العجوز.

دافع أوتشوا عن ألوان عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها أجاكسيو، مالقة، غرناطة، ستاندرد لييج، ساليرنيتانا، أيه في إس فوتبول، وإيه إي إل ليماسول، مع عودة لافتة إلى ناديه الأم أمريكا بين عامي 2019 و2022، عزز خلالها مكانته كأحد أبرز أساطير النادي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد أوتشوا أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب المكسيكي، إذ تولى حراسة مرمى "إل تري" كأساسي في ثلاث نسخ من كأس العالم، هي البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.

كما يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب المكسيكي، بعدما خاض 154 مباراة دولية، خلف أندريس غواردادو (180 مباراة بين 2005 و2024) وكلاوديو سواريز (176 مباراة بين 1992 و2006).

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وعلى مستوى الإنجازات، تُوج أوتشوا بلقب الدوري المكسيكي (كلاوسورا 2005) مع نادي أمريكا، كما أحرز كأس بلجيكا مع ستاندرد لييج. أما مع المنتخب، فكان أحد أبرز عناصر الجيل الذي قاد المكسيك إلى التتويج بستة ألقاب في الكأس الذهبية للكونكاكاف، إضافة إلى الفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليكرس مكانته كأحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة المكسيكية.