رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بالصور.. مشاهد ولقطات خالدة في كأس العالم 2026

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Jul 19, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; A view of fans after the 2026 FIFA World Cup Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
مجسم كأس العالم توسط صور الحاضرين في نهائي كأس العالم (رويترز)
عادل خلو
Published On 22/7/2026
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آخر تحديث: 01:08 (توقيت مكة)

كان كأس العالم 2026 من أبرز النسخ التي شهدت تنافسية عالية ومتابعة جماهيرية واسعة في العصر الحديث، بعدما تزامن مع أحداث درامية متواصلة ومستويات رفيعة لنجوم اللعبة على ملاعب الدول الثلاث المنظمة، وصولا إلى مباراة نهائية حماسية أفرزتها مجريات البطولات الكبرى.

وهنا نعرض أبرز اللقطات التي رسمت ملامح البطولة:

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افتتاحية مبهرة لأكبر نسخة مونديالية

افتتحت المكسيك كأس العالم بمواجهة جنوب أفريقيا وسط عروض للألعاب النارية وأجواء احتفالية عكست ضخامة النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 General view during the opening ceremony before the match REUTERS/Carlos Perez Gallardo
ألعاب نارية وشماريخ زينت حفل افتتاح البطولة في المكسيك (رويترز)

وشهدت البطولة زيادة غير مسبوقة في عدد المباريات والمنتخبات، مع ملاعب عملاقة ومراسم افتتاحية مبهرة اعتمدت على الأعلام الضخمة والموسيقى الصاخبة واصطفاف جميع لاعبي المنتخبات أثناء عزف النشيد الوطني، وهو ما ظهر بوضوح في المباراة الافتتاحية.

احتفال مؤثر لراؤول خيمينيز

سجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز أول أهدافه في تاريخ كأس العالم خلال فوز منتخب بلاده 2-0 على جنوب أفريقيا، في أول مشاركة أساسية له بالمونديال وهو في الخامسة والثلاثين من عمره.

Mexico's Raul Jimenez celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Africa in Mexico City, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
المكسيكي راؤول خيمينيز يسجل هدفا ضد جنوب أفريقيا ويهديه لروح والده المتوفي  (أسوشيتد برس)

وأهدى خيمينيز الهدف إلى والده الذي توفي هذا العام، ليضفي بعدا إنسانيا على واحدة من أكثر اللحظات تأثيرا في البطولة، خاصة أن اللاعب كان قد نجا من إصابة خطيرة في الرأس كادت تنهي حياته داخل الملعب عام 2020، ولا يزال يرتدي عصابة واقية تذكر بتلك الحادثة.

أيقونة أفريقية تشعل المدرجات

رغم الانتقادات التي واجهتها البطولة بسبب بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرات ودخول بعض المشاركين، تحولت أيضا إلى مهرجان جماهيري عالمي.

epa13059898 Congolese soccer supporter Michel Kuka Mboladinga stands among the crowd during the FIFA World Cup 2026 Group K match Colombia against DR Congo in Guadalajara, Mexico, 23 June 2026. Mboladinga is known for standing motionless during DR Congo matches in tribute to Patrice Lumumba, a leader of Congolese independence. EPA/ALEX CRUZ
الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا ظهر في مدرجات المونديال مشجعا لمنتخبه (الأوروبية)

وكان من أبرز المشاهد ظهور المشجع الكونغولي ميشيل نكوكا مبولادينغا، المعروف باسم "لومومبا فيا"، الذي لفت الأنظار بعروضه المميزة خلال مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.

لقطة عفوية لشرطيين مع جماهير الجزائر

Police officers pose for photos as Algeria fans cheer in the standsStu Forster/Getty Images Police officers are allowed to have fun too, right? Well they were in Santa Clara, south of San Francisco, as two smiled for the camera in front of Algeria fans. Those fans must have been even happier when they came from behind to beat Jordan 2-1
صورة تذكارية لشرطيين أمريكيين مع الجماهير الجزائرية بعد نهاية مباراة الجزائر ضد الأردن (غيتي)

شهدت مباراة الجزائر والأردن في سانتا كلارا مشهدا غير معتاد، بعدما التقط شرطيان صورا تذكارية مع الجماهير الجزائرية التي كانت تحتفل بفوز منتخبها 2-1 بعد قلب تأخره إلى انتصار.

كاب فيردي.. مفاجأة البطولة

فرض منتخب الرأس الأخضر نفسه كأحد أبرز مفاجآت كأس العالم 2026، رغم أن عدد سكان البلاد لا يتجاوز 530 ألف نسمة.

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وأصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي واجه طرفي النهائي، إذ تعادل مع إسبانيا دون أهداف في دور المجموعات، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 3-2 بعد التمديد في مباراة مثيرة ضمن دور الـ32.

epa13084580 The starting eleven of Cape Verde pose for the team picture before the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Argentina against Cape Verde, in Miami, USA, 03 July 2026. EPA/RONALD WITTEK
منتخب كاب فيردي قبل بداية مباراته ضد الأرجنتين في دور 32 من كأس العالم 2026 (الأوروبية)

وعقب التعادل مع السعودية، احتفل المدرب بوبيستا واللاعب جوفاني كابرال برفع علم الرأس الأخضر، في واحدة من الصور التي جسدت قصة منتخب تجاوز كل التوقعات.

طقوس لامين جمال

ظهر النجم الإسباني الشاب لامين جمال في واحدة من أبرز الصور البصرية للبطولة، وهو يتلو سورة الفاتحة قُبيل إحدى مواجهات منتخب إسبانيا على ملعب "سوفي".

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lamine Yamal #19 of Spain prays before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
استهل النجم الإسباني الشاب لامين جمال دخوله إلى ملعب نيوجيرسي بقراءة سورة الفاتحة (الفرنسية)

باعتباره أغلى منشأة رياضية في العالم بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات دولار، خطف ملعب لوس أنجلوس (الذي يتسع لـ 70 ألف متفرج) الأنظار بجمالية أجوائه عندما استضاف مواجهتين للمنتخب الإسباني.

باراغواي تفجر أكبر المفاجآت

لم يشهد كأس العالم 2026 عددا كبيرا من المفاجآت، بعدما بلغت المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ البطولة.

epa13074188 Jose Canale of Paraguay celebrate winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. EPA/GREG M. COOPER
فرحة لاعبي باراغواي بعد الفوز على ألمانيا والتأهل للدور ثمن نهائي (الأرووبية)

لكن باراغواي صنعت الحدث الأكبر بإقصائها ألمانيا بركلات الترجيح في دور الـ32، وجسد احتفال قائدها غوستافو غوميز بعد الركلة الحاسمة حجم الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده.

مقصية مذهلة

كان الفرنسي مايكل أوليسي أحد أبرز نجوم كأس العالم، بعدما قدم سبع تمريرات حاسمة، وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، وأسهم في القوة الهجومية لمنتخب فرنسا.

France's Michael Olise (11) makes an overhead kick next to Sweden's Gabriel Gudmundsson (5) during the World Cup round of 32 soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 30, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)
الحركة الأكروباتية من الفرنسي أوليسي ضد السويد (أسوشييتد برس)

وكاد لاعب بايرن ميونخ يسجل أحد أجمل أهداف البطولة عندما نفذ محاولة أكروباتية رائعة أمام السويد في دور الـ32، لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

دموع رونالدو

كانت دموع كريستيانو رونالدو بعد خروج البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 واحدة من أكثر الصور تأثيرا في مونديال 2026. فالقائد البرتغالي، الذي خاض البطولة السادسة في مسيرته، بدا عاجزا عن حبس مشاعره بعد نهاية رحلة جديدة مع المنتخب، في مشهد أعاد إلى الأذهان دموعه في مونديال 2022.

Portugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson)
ودّع رونالدو كأس العالم بالدموع بعد الخروج على يد إسبانيا في ثمن النهائي (أسوشيتد برس)

ورغم أن رونالدو لم يحسم مستقبله الدولي بعد، فإن كثيرين اعتبروا تلك اللقطة بمثابة وداع محتمل لكأس العالم، بعدما كتب خلال البطولة فصلا جديدا في سجله التاريخي، إذ أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في ست نسخ مختلفة من المونديال، قبل أن تنتهي مغامرته بصورة تختزل قسوة كرة القدم على أكبر نجومها.

سحر "التجديف" النرويجي

في الوقت الذي كانت فيه دموع نيمار تتصدر المشهد، احتفل منتخب النرويج ببلوغه ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland leads players in the "Viking Row" as they celebrate after the match REUTERS/John Sibley
هالاند يقود احتفالات منتخب النرويج بعد الفوز على البرازيل (رويترز)

وأضفت الجماهير النرويجية أجواء مميزة على البطولة بعروض "التجديف" الجماعية الشهيرة، التي قدمتها داخل الملاعب وفي ساحة تايمز سكوير وحتى داخل عربات مترو الأنفاق، فيما قاد إرلينغ هالاند الاحتفالات داخل أرض الملعب عقب الفوز على البرازيل.

كين وبيلينغهام.. ثنائية تاريخية

دخل هاري كين وجود بيلينغهام تاريخ كأس العالم بعدما أصبحا أول لاعبين من المنتخب نفسه يسجل كل منهما ستة أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من البطولة.

England's midfielder #10 Jude Bellingham (R) and forward #09 Harry Kane hug after losing the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026.
شكّل كين وبيلنغهام ثنائية مميزة في كأس العالم 2026 (الفرنسية)

وقاد الثنائي إنجلترا إلى الدور نصف النهائي، وكان بيلينغهام صاحب هدفي الفوز 2-1 على النرويج في ربع النهائي.

جدل سياسي بعد فوز الأرجنتين

أثارت احتفالات المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على إنجلترا جدلا واسعا، بعدما رفع اللاعبون لافتة تؤكد تبعية جزر فوكلاند (مالفيناس) للأرجنتين.

Argentina's players show a banner that reads in Spanish, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026.
بعض لاعبي منتخب الأرجنتين رفعوا راية سياسية كتب عليها المالفيناس أرجنتينية بعد الفوز على إنجلترا (الفرنسية)

واعتبرت الواقعة دليلا جديدا على الجدل الذي أحاط بتطبيق لوائح فيفا خلال البطولة، في ظل انتقادات طالت قضايا أخرى، من بينها التأشيرات وأسعار التذاكر والتدخلات السياسية.

سجدة شكر

لم تقتصر الصور الخالدة في مونديال 2026 على اللاعبين والجماهير، بل كان للحكام أيضا نصيب منها. ففي أعقاب نهاية مباراة إنجلترا والأرجنتين في الدور نصف النهائي، التقطت العدسات لحظة مؤثرة للحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح، وهو يسجد شكرا على أرض الملعب بعد إدارته إحدى أهم مباريات البطولة.

سجود الحكم إسماعيل الفتح بعد إدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا @منصة اكس - @_90TM
سجود الحكم إسماعيل الفتح بعد إدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا (منصة اكس – @_90TM)

وحملت اللقطة أبعادا إنسانية لافتة، إذ عكست حجم المشاعر التي رافقت الحكم بعد قيادة مواجهة تاريخية حسمتها الأرجنتين في الدقائق الأخيرة 2-1، لتصبح سجدة الشكر واحدة من أكثر صور البطولة تداولا وتجسد الجانب الإنساني في كأس عالم حفلت مبارياته بالإثارة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ميسي ولامين جمال.. عناق الماضي والمستقبل

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Lamine Yamal and Argentina's Lionel Messi embrace after the match as Spain win the World Cup REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY
لامين جمال توجه إلى ميسي ليواسيه بعد نهاية نهائي كأس العالم بفوز إسبانيا على الأرجنتين (رويترز)

لم يكن عناق ليونيل ميسي ولامين جمال بعد نهائي كأس العالم مجرد تحية بين لاعبين، بل بدا وكأنه تسليم رمزي للمشعل بين جيلين. ففي لحظة امتزجت فيها مرارة خسارة الأسطورة الأرجنتينية بفرحة النجم الإسباني الشاب، وثقت العدسات صورة ستبقى من أكثر مشاهد مونديال 2026 تعبيرا عن دورة الحياة في كرة القدم، حيث يودع الكبار المسرح، فيما يبدأ جيل جديد في كتابة تاريخه.

هدف توريس.. اللقطة الخالدة

حسم فيران توريس نهائي كأس العالم بهدفه الوحيد في مرمى الأرجنتين، ليقود إسبانيا إلى الفوز 1-0 وإحراز اللقب.

Spain's Ferran Torres (7) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)
فرحة كبيرة لفيران توريس لحظة تسجيله هدف الفوز لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)

وخطف توريس الأنظار بملامح الدهشة التي بدت على وجهه وسط اندفاع زملائه للاحتفال من مقاعد البدلاء، لتتحول هذه اللحظة إلى إحدى أبرز الصور الخالدة في مونديال 2026.

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المصدر: الصحافة البريطانية

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