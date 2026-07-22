رابع أغنى رجل في العالم.. جيف بيزوس يتلقى دعوة لملكية ليفربول

تلقى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ورابع أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 190 مليار جنيه إسترليني (نحو 253.3 مليار دولار)، دعوة للانضمام إلى تحالف استثماري يجري محادثات مع ملاك نادي ليفربول لشراء حصة أقلية في النادي.

وكانت قد أكدت مجموعة فينواي سبورتس غروب (FSG)، المالكة لليفربول، أن رجل الأعمال أميت باتيا يقود تحالفًا استثماريًا أبدى اهتمامه بضخ استثمار إستراتيجي في النادي الإنجليزي. ويُعد باتيا المالك المشارك السابق وعضو مجلس إدارة نادي كوينز بارك رينجرز.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة: "تحالف استثماري يقوده ويديره ويمثله أميت باتيا، أعرب عن اهتمامه بإجراء استثمار إستراتيجي عبر شراء حصة أقلية في نادي ليفربول"

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي" فقد ناقش بيزوس إمكانية الانضمام إلى مجموعة باتيا، إلا أن انخراطه في الصفقة لم يُحسم بعد.

ويحظى التحالف، بحسب صحيفة "دايلي ستار" (Daily Star) بدعم رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، والد زوجة باتيا، والذي تُقدّر ثروته بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني (نحو 26.7 مليار دولار). وكان ميتال قد قاد في مايو الماضي عملية الاستحواذ على نادي راجستان رويالز المنافس في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، في صفقة قُدّرت قيمتها بأكثر من مليار جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليار دولار).

ولا يوجد حتى الآن اتفاق رسمي بين ليفربول والتحالف الاستثماري، إلا أن المفاوضات الخاصة ببيع حصة أقلية مؤثرة لا تزال في مراحلها الأولى. وكانت مجموعة فينواي سبورتس غروب قد أبرمت في عام 2023 صفقة استثمارية مماثلة مع شركة ديناستي إكويتي (Dynasty Equity).

وبحسب المصادر، تُقدّر المباحثات الحالية قيمة نادي ليفربول بنحو 6 مليارات دولار أمريكي (4.5 مليار جنيه إسترليني)، وهو تقييم يقترب من قيمة مانشستر يونايتد عندما استحوذت مجموعة إينيوس (Ineos) على حصة في النادي قبل عامين.

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وتفضل مجموعة FSG استقطاب مستثمرين من أصحاب حصص الأقلية بهدف توفير سيولة مالية إضافية، مع الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية الكاملة على النادي.

يُذكر أن بيزوس سبق أن درس الدخول إلى عالم ملكية الأندية الرياضية، إذ بحث في السابق إمكانية الاستحواذ على فريقي سياتل سي هوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية، لكنه لم يُكمل أيًا من المشروعين.