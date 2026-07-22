"دمرا السمعة التي صنعها ميسي".. نجم ألمانيا السابق يطالب بإيقاف ثنائي الأرجنتين لمدة عام

تتواصل ردود الفعل على الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026، الذي شهد تتويج إسبانيا باللقب عقب فوزها على الأرجنتين بهدف تاريخي سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي.

وشهدت الدقائق التي تلت صافرة النهاية توترًا بين عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ونظرائهم الإسبان، بعدما دخل لياندرو باريديس وناهويل مولينا في مشادات مع جافي وإريك جارسيا ورودري، في مشاهد أثارت جدلًا واسعًا.

وفي انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي فتح تحقيقًا رسميًا في الواقعة، تتواصل المطالبات بفرض عقوبات على اللاعبين المتورطين.

وفي هذا السياق، دعا النجم النمساوي السابق ديتمار هامان، البالغ من العمر 52 عامًا، إلى توقيع عقوبات صارمة على الثنائي الأرجنتيني، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لشبكة Sky Sport Austria.

وقال هامان: "كنت سأوقفهما لمدة عام كامل، وبعد ذلك أترك لهما حرية تقرير ما إذا كانا يريدان العودة أم لا. هذا النوع من التصرفات غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "تجب المعاقبة على ما حدث، ولا ينبغي التعامل معه بتساهل. بالنسبة لي، العقوبة المناسبة هي الإيقاف لمدة 12 شهرًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد دمرا جزءًا كبيرًا من السمعة الطيبة التي اكتسبها المنتخب الأرجنتيني، والتي جاءت إلى حد كبير بفضل ليونيل ميسي".