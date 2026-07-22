كيف تحولت عقوبة غولف عادية إلى أزمة سياسية بطلها ترمب؟

في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف 2026، وُجهت اتهامات إلى الأمريكي برايسون ديشامبو بتهديد مسؤولي البطولة باللجوء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، احتجاجا على عقوبة تحكيمية كلفته ضربتين وأثارت جدلا واسعا داخل أروقة المنافسات.

وجاءت العقوبة بعد الجولة الثانية، إثر اعتبار ديشامبو أنه حسّن خط تسديدته عندما وقف على العشب الكثيف خلف كرته عند الحفرة الخامسة في ملعب رويال بيركديل، وهو القرار الذي اعترض عليه اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بشدة.

ولم يكتفِ ديشامبو بالاحتجاج، بل أصر على العودة إلى موقع الواقعة برفقة رئيس لجنة الحوكمة في رابطة الغولف الملكية والإيرلندية (R&A) وأحد كبار الحكام لإعادة تقييم الحالة.

وبحسب تقارير إعلامية، استمرت المناقشات بعد العودة إلى منطقة تسجيل النتائج، حيث انضم الرئيس التنفيذي للرابطة، مارك داربون، إلى الاجتماع. وخلال تلك المحادثات، يُعتقد أن ديشامبو قال إنه سيتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب إذا لم يُحسم الخلاف لصالحه، إلا أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن هذه المكالمة تمت بالفعل.

وامتنع ديشامبو عن أداء معظم التزاماته الإعلامية طوال البطولة، فيما رفضت رابطة الغولف الملكية التعليق على ما تردد بشأن استحضاره اسم ترمب، وهي المعلومات التي نُشرت لأول مرة عبر موقع "ذا كواد" (The Quad).

ويرتبط ترمب بعلاقات وثيقة مع عدد من أبرز لاعبي الغولف، من بينهم ديشامبو، إذ ظهر الاثنان في لقاء ودي خلال منافسات كأس رايدر العام الماضي. وكان اللاعب الأمريكي قد صرح سابقا بأن ترمب سيكون مصدر "إلهام" للمنتخب الأمريكي خلال البطولة التي ستقام في بيثبيج.

وأثرت العقوبة مباشرة على ترتيب ديشامبو، إذ أطاحته من المركز الثاني، بينما أكد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي لاحقا أن القرار التحكيمي كان "صحيحا تماما".

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وبعد انتهاء جولته يوم السبت، توجه ديشامبو مباشرة إلى مكتب الرئيس التنفيذي مارك داربون طالبا الحصول على بطاقة تسجيل نتائجه الخاصة بالجولة الثانية، إلا أن طلبه غير المعتاد قوبل بالرفض بطريقة ودية.

ورغم الجدل الذي رافقه في بطولة بريطانيا المفتوحة، بقي ديشامبو في المملكة المتحدة للمشاركة في بطولة ليف غولف التي تنطلق الخميس على ملعب نادي جيه سي بي للغولف، علما بأن احتلاله المركز الرابع عشر في البطولة المفتوحة يُعد أفضل نتيجة له في إحدى البطولات الكبرى خلال عام 2026.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي اللاعب بشأن الاتهامات المتداولة أو تفاصيل الخلاف مع مسؤولي البطولة.