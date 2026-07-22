"جزء من كرة القدم".. غافي يرفض معاقبة لاعبي الأرجنتين بعد أحداث النهائي

رفض لاعب وسط المنتخب الإسباني غافي الدعوات المطالبة بفرض عقوبات على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، عقب الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 بين المنتخبين.

وقال غافي إن ما حدث بعد صافرة النهاية لا يخرج عن إطار المنافسة في المباريات الكبرى، مؤكدا أنه لا يرى مبررا لإيقاف اللاعبين المتورطين في الاشتباكات.

وأضاف: "لا، لا أعتقد أنهم يجب أن يتعرضوا للإيقاف. أعلم أن ذلك لا يقدم المثال الأفضل للأطفال، لكن كرة القدم كانت دائما تحمل جانبا من الاندفاع والقوة. أعتقد أن كل ما حدث جزء من اللعبة".

وأوضح لاعب برشلونة كما نقلت عنه صحيفة "ماركا" أن المباريات النهائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنافس على أهم الألقاب، تشهد في كثير من الأحيان توترا وانفعالات كبيرة بين اللاعبين.

وأشار إلى أن مثل هذه المواقف تكررت في العديد من النهائيات عبر تاريخ اللعبة، معتبرا أن الانفعال الذي ظهر من الطرفين لا يستدعي فرض عقوبات طويلة على اللاعبين.

وتأتي تصريحات غافي في وقت يواصل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقه في الأحداث التي شهدها نهائي المونديال، بعد الاشتباكات التي اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين عقب تتويج إسبانيا باللقب إثر فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.