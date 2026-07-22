وزنهما طماطم.. بلدة "أندلسية" تكرم غافي ورويز بعد تتويج إسبانيا بالمونديال (فيديو)

احتشد آلاف الأشخاص في بلدة لوس بالاثيوس إي بيافرانكا، التابعة لإقليم إشبيلية جنوبي إسبانيا، في استقبال شعبي حاشد لنجمي المنتخب الإسباني غافي وفابيان رويز، وذلك بعد أيام قليلة من مساهمتهما في تتويج بلادهما بلقب كأس العالم عام 2026. وشهد الاحتفال تكريما للاعبين بالطريقة التقليدية التي تشتهر بها البلدة.

وتوافد سكان البلدة إلى ساحة الأندلس منذ ساعات العصر، رافعين أعلام إسبانيا ولافتات الترحيب، بينما اصطف الأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع بطلي العالم اللذين عادا إلى مسقط رأسيهما لاستكمال الأفراح، بعد انتهاء مشاركتهما في احتفالات المنتخب الرسمية في العاصمة مدريد.

قبل ظهورهما أمام الجماهير الغفيرة، حرص اللاعبان على تدوين كلمات في سجل بلدية لوس بالاثيوس، عبّرا فيها عن فخرهما بالعودة إلى جذورهما.

وأكد فابيان رويز أن العودة إلى مسقط رأسه بعد الفوز بكأس العالم تمثل "لحظة ستبقى خالدة"، مشيرا إلى أن حمل اسم البلدة إلى مختلف أنحاء العالم هو مصدر فخر عظيم بالنسبة له، وأن "محبة أهل لوس بالاثيوس تساوي أكثر من أي لقب".

واعتبر غافي أن التتويج باللقب العالمي إلى جانب "صديق وابن بلدة" مثل فابيان رويز هو من أعظم اللحظات في مسيرته، مهديا هذا الإنجاز التاريخي إلى جميع أبناء بلدته.

نافاس والتكريم بـ"وزن الطماطم"

شهد الحفل حضورا مميزا لقائد المنتخب الإسباني السابق خيسوس نافاس، وهو أول لاعب من البلدة يتوج بكأس العالم (في نسخة عام 2010). وأعرب نافاس عن سعادته الغامرة برؤية مدينته تعيد كتابة التاريخ ببروز بطلين جديدين للعالم من أبنائها.

وفي أبرز وأطرف فقرات الاحتفال، قامت البلدية بتكريم اللاعبين بمنحهما كمية من طماطم "بومبون كولوراو" الشهيرة، تعادل وزن كل منهما، وهو تقليد محلي عريق أصبح رمزا لتكريم الرياضيين البارزين المنحدرين من المنطقة. ووقف فابيان رويز على الميزان ليسجل 85 كيلوغراما من الطماطم. في حين بلغ وزن غافي 69 كيلوغراما، ليحصل كل منهما على حصته الموازية لوزنه من المحصول المحلي.

شرفة البلدية ونصب تذكاري للأبطال الثلاثة

اختتم اللاعبان هذا اليوم الاستثنائي بإطلالة من شرفة مبنى البلدية وسط هتافات وتصفيق الآلاف. وجدد فابيان اعتزازه بجذوره الأندلسية، داعيا الأطفال إلى السعي وراء أحلامهم بالعمل الجاد والتواضع. من جانبه، عبر غافي عن كونه لا يزال يعيش "صدمة التتويج الإيجابية"، مؤكدا أن لوس بالاثيوس "ستظل دائما بلدته مهما ابتعد عنها".

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وفي ختام المناسبة، كشفت بلدية المدينة عن تصميم مبدئي لمجسم ونصب تذكاري سيُقام قريبا، يجمع الثلاثي التاريخي: غافي، وفابيان رويز، وخيسوس نافاس، تخليدا لذكرى خروج ثلاثة أبطال للعالم من شوارع هذه البلدة الأندلسية خلال 16 عاما.