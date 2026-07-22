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تقارير.. يورغن كلوب مدربا لألمانيا وبيندر أبرز المفاجآت

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تقارير.. يورغن كلوب مدربا لألمانيا وبيندر أبرز المفاجآت
يورغن كلوب مدرب ألمانيا القادم (أسوشيتد برس)
Published On 22/7/2026

تتجه الأنظار في الشارع الرياضي الألماني نحو يوم الجمعة المقبل، وهو الموعد المرتقب الذي ينتظر أن يعلن فيه الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا عن تعيين المدرب المخضرم يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول.

وتأتي هذه الخطوة المنتظرة لتمثل بداية حقبة جديدة لـ "الماكينات الألمانية"، حيث تشير التقارير، وفي مقدمتها ما نشرته صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية، إلى أن المدرب السابق لليفربول سيوقع عقدا طويل الأمد يمتد حتى عام 2030، ليقود مشروعا شاملا لإعادة بناء المنتخب.

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مهمة إنقاذ بعد صدمة المونديال

ويستعد كلوب لتولي المهمة الثقيلة خلفا للمدرب الشاب يوليان ناغلسمان، الذي قدم استقالته من منصبه في أعقاب الخروج المبكر والمخيب للآمال لألمانيا من نهائيات كأس العالم عام 2026. وتُعد هذه الإخفاقة هي الثالثة على التوالي للمنتخب الألماني في المونديال، مما جعل التعاقد مع اسم بحجم كلوب وخبرته مطلبا ملحا لإعادة الهيبة الكروية للبلاد.

ESCHEN, LIECHTENSTEIN - OCTOBER 18: Sven Bender, assistant coach of U17 Germany looks on prior to the UEFA Under17 European Championship Qualifier match between U17 Germany and U17 Finland at Sportpark Eschen-Mauren on October 18, 2023 in Eschen, Liechtenstein. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
سفين بيندر خلال عمله كمدرب مساعد لمنتخب ألمانيا للناشئين (غيتي)

جهاز فني مألوف يقوده كلوب

ورغم أن الاتحاد الألماني لم يكشف رسميا بعد عن هوية الطاقم المساعد، فإن المحللين يؤكدون أن كلوب سيصطحب معه اثنين من أقرب مساعديه التاريخيين لضمان نجاح مشروعه الجديد، وهما: بيتر كرافيتز (54 عاما) وبيبين لايندرز (43 عاما).

وفي مفاجأة تعزز من قوة الطاقم الفني، كشفت التقارير أن لاعب خط الوسط الدولي السابق سفين بيندر (37 عاما) يستعد للانضمام إلى جهاز كلوب المعاون.

ويمتلك بيندر علاقة وطيدة بكلوب، إذ عاش تحت قيادته أزهى فترات مسيرته الكروية مع بوروسيا دورتموند، مساهما في التتويج بلقبي الدوري الألماني (2011 و2012)، كما أنه خاض تجربة تدريبية مؤخرا مع فريق أونترهاخينغ في دوري الدرجة الرابعة، مما يجعله إضافة واعدة في مشروع كلوب الجديد مع المنتخب.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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