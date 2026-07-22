تقارير تركية: أردوغان يتابع تطورات انضمام محمد صلاح المحتمل إلى بشكتاش

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش يواصل تحركاته للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في ظل استمرار الاتصالات بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "سوزجو (Sozcu)" شهد النادي تطورا لافتا قد يُفسَّر على أنه تمهيد لوصول قائد المنتخب المصري، بعدما تقرر تغيير رقم القميص الخاص بالوافد الجديد واتارا، المنتقل من موناكو، والذي كان قد حصل في البداية على القميص رقم 11 عقب توقيعه مع الفريق.

وأوضحت التقارير أن إدارة بشكتاش قررت منح واتارا القميص رقم 20، ليصبح القميص رقم 11، الذي ارتبط باسم محمد صلاح طوال مسيرته مع ليفربول، شاغرا استعدادا لمالكه المحتمل.

وأضافت أن رئيس النادي سردار أدالي يقود بنفسه المفاوضات، ويسعى لإتمام الصفقة بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في التعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، وهو ما عزز شعبيته بين جماهير النادي.

وأشارت التقارير إلى أن العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة تتمثل في عمولة وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التي وصلت – بحسب المصادر – إلى نحو 35%، وهو ما أدى إلى تأجيل حسم المفاوضات.

وأكدت أن أدالي يعتزم عقد جلسة مباشرة مع عباس للتوصل إلى اتفاق نهائي، بهدف إزالة آخر العقبات أمام إتمام انتقال النجم المصري إلى بشكتاش.

كما ذكرت التقارير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع تطورات المفاوضات، واطلع من رئيس النادي على مستجدات الملف، نظرا لما قد تمثله الصفقة من قيمة دعائية وترويجية لتركيا إذا تمت.