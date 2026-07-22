بين وداع ميسي وصعود إسبانيا.. كيف سيتذكر العالم مونديال عام 2026؟

بعد سنوات من الآن، عندما يعود عشاق كرة القدم إلى أرشيف كأس العالم 2026، قد يجدون صعوبة في اختيار صورة واحدة تختصر البطولة. فبعض النسخ ارتبطت بلحظة واضحة، مونديال عام 2022 سيظل مقرونا بتتويج ليونيل ميسي أخيرا، وعام 2018 بظهور كيليان مبابي كأحد أبرز نجوم العالم، أما عام 2014 فبخسارة البرازيل التاريخية أمام ألمانيا بسباعية مدوية.

لكن نسخة عام 2026، التي احتضنتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تبدو مختلفة، بطولة جمعت بين وداع أسطورة، وبروز أسماء جديدة، ومفاجآت غير متوقعة، وصولا إلى تحولات خارج الملعب قد يكون لها تأثير على مستقبل كرة القدم.

ميسي.. النهاية غير المتوقعة

كان من الطبيعي أن يكون ليونيل ميسي أحد أبرز المرشحين ليصبح عنوان هذه النسخة. النجم الأرجنتيني، الذي بلغ عامه التاسع والثلاثين، واصل تحدي الزمن وقدم مستويات استثنائية، مؤكدا مرة أخرى مكانته بين أعظم من لمسوا الكرة.

لكن خسارة الأرجنتين في النهائي أمام إسبانيا جعلت مونديال عام 2026 مختلفا عن نسخة قطر. فبعد أن كان عام 2022 مونديال ميسي بلا منازع، لم يتمكن النجم الأرجنتيني من تكرار السيناريو نفسه، رغم أن أداءه طوال البطولة أعاد طرح النقاش حول استمراريته وقدرته على المنافسة في أعلى مستوى.

قد لا تخلد هذه النسخة باعتبارها آخر تتويج لميسي، لكنها ستبقى شاهدة على فصل جديد من مسيرته التي تجاوزت كل التوقعات.

إسبانيا.. بطل بلا نجم واحد

في المقابل، قد تكون إسبانيا صاحبة أقوى حجة لتكون صورة مونديال عام 2026. منتخب "لا روخا" لم يعتمد على لاعب واحد لصناعة المجد، بل قدم نموذجا جماعيا نادرا.

فريق المدرب لويس دي لا فوينتي أنهى البطولة بأفضل سجل دفاعي بين الأبطال، بعدما استقبل هدفا واحدا فقط خلال مشواره، ونجح في إقصاء بطلي العالم السابقين فرنسا والأرجنتين قبل رفع الكأس.

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لكن المفارقة أن الفرق التي تصنع التاريخ بأسلوب جماعي لا تملك دائما لحظة رمزية واحدة تختصر إنجازها. فغياب النجم صاحب القصة الشخصية الكبيرة قد يجعل من الصعب ربط البطولة باسم لاعب واحد.

هالاند.. نجم خرج من حدود الملعب

كان مونديال عام 2026 أيضا لحظة صعود عالمي للنرويجي إرلينغ هالاند. فالمهاجم القوي لم يكن مجرد هداف، بل تحول إلى شخصية رياضية جذبت اهتمام جمهور جديد، خصوصا في الولايات المتحدة.

حضوره، شخصيته، وأسلوبه القريب من الصورة التي يحبها الجمهور الأمريكي للرياضيين، جعلته أحد أكثر الأسماء انتشارا خلال البطولة. لكن خروجه المبكر من المنافسة قد يمنعه من أن يكون الوجه الأبرز للمونديال، رغم أن البطولة ربما شكلت نقطة تحول في علاقته بالجمهور العالمي.

كاب فيردي.. القصة التي خطفت القلوب

ومن بين كل القصص المفاجئة، يبقى منتخب كاب فيردي أحد أجمل عناوين البطولة.

منتخب الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة نجح في منافسة كبار العالم، وترك انطباعا قويا أمام إسبانيا والأرجنتين.

لم يكن وصوله إلى المراحل المتقدمة كافيا لصناعة ذكرى خالدة، لكنه جسد أحد أهداف توسيع البطولة إلى 48 منتخباً: منح الفرصة لمنتخبات جديدة لكتابة قصصها الخاصة.

مونديال غيّر علاقة أمريكا بكرة القدم

خارج المستطيل الأخضر، قدمت نسخة عام 2026 دليلا جديدا على الانتشار المتزايد لكرة القدم في الولايات المتحدة. أرقام الحضور والمشاهدة حطمت أرقاما قياسية، وأصبحت البطولة جزءا من النقاش اليومي في بلد لطالما اعتبر كرة القدم لعبة ثانوية مقارنة بالرياضات المحلية.

لكن التحول الأمريكي لم يحدث في لحظة واحدة، بل جاء نتيجة سنوات من نمو اللعبة، من انتشار الدوري المحلي إلى وصول نجوم عالميين مثل ميسي، وصولا إلى استضافة أكبر حدث كروي في العالم.

عصر تجاري جديد؟

وربما تكون الذكرى الأكبر لمونديال عام 2026 مرتبطة بما حدث خارج الملعب أكثر مما حدث داخله.

فهذه النسخة عززت توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو نموذج أكثر تجارية، مع زيادة عدد المنتخبات والمباريات، وتغييرات في تجربة المشاهدة، وارتفاع قيمة حقوق البث والإعلانات.

ويرى منتقدون أن كرة القدم قد تتجه تدريجيا نحو نموذج أقرب إلى الرياضات الأمريكية، حيث تصبح فترات التوقف والجانب التجاري جزءا أكبر من المنتج.

ومع ذلك، يبقى العامل الذي لا يمكن التحكم فيه هو جوهر اللعبة نفسها: لحظة هدف، فرحة جماهير، أو قصة منتخب غير متوقع.

وربما لهذا السبب تحديدا يصعب الآن تحديد صورة مونديال عام 2026 النهائية. فقد يكون ميسي، أو إسبانيا، أو هالاند، أو حتى بداية مرحلة جديدة لكرة القدم. لكن المؤكد أن هذه النسخة ستذكر باعتبارها بطولة فتحت بابا واسعا على مستقبل مختلف للعبة الأكثر شعبية في العالم.