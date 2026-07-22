الهلال السعودي يقترب من ضم الهولندي سامرفيل

اقترب نادي الهلال السعودي من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار)، وذلك ضمن مساعي "الزعيم" لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تمهيدا لإجراء الفحص الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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ويُعد سامرفيل من أبرز المواهب الهجومية في الكرة الهولندية، إذ يمتاز بسرعته الكبيرة ومهاراته في المراوغة وقدرته على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، ما يجعله إضافة قوية للهلال في المنافسات المحلية والقارية.

وبدأ سامرفيل مسيرته في أكاديمية فينورد، قبل أن يخوض تجارب إعارة مع دوردريخت وأدو دين هاغ، ثم انتقل إلى ليدز يونايتد في عام 2020، حيث تألق بشكل لافت، خصوصا في موسم 2023-2024، عندما سجل 19 هدفا وصنع 9 أهداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب (Championship)، ويقود فريقه للمنافسة على الصعود.

وفي صيف عام 2024، انتقل إلى وست هام يونايتد، وواصل تقديم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي، كما فرض نفسه ضمن صفوف المنتخب الهولندي بعد تألقه مع الأندية، ليصبح أحد أبرز الأجنحة الصاعدة في أوروبا.