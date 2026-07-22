الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في "فضيحة تجسس"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توجيه اتهامات لتوندا إيكرت مدرب ساوثامبتون ⁠في فضيحة تجسس.

وقال الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن ⁠بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره قبل مواجهاتها أمام ساوثامبتون خلال الموسم الماضي.

وقال نادي ساوثامبتون، المنافس في ‌دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقر فيه بالاتهام "سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهل للدوري ⁠الإنجليزي الممتاز.

واستبعد ساوثامبتون ⁠من النهائي، الذي يوصف بأنه "الأغلى في كرة القدم"، نظرا لأن الفوز بها يعني الصعود إلى ⁠دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو (268.1 مليون دولار)، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم ‌إيكرت اعتذارا على حسابات ساوثامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن مشاهدة ‌التدريبات ‌كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل بها.