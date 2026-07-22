رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثامبتون في "فضيحة تجسس"

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SOUTHAMPTON, ENGLAND - APRIL 21: Tonda Eckert, Manager of Southampton, looks on prior to the Sky Bet Championship match between Southampton and Bristol City at St Mary's Stadium on April 21, 2026 in Southampton, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
اتهامات من نوع مختلف تطال مدرب ساوثامبتون هوندا إيكرت (غيتي)
Published On 22/7/2026
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آخر تحديث: 17:49 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توجيه اتهامات لتوندا إيكرت مدرب ساوثامبتون ⁠في فضيحة تجسس.

وقال الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن ⁠بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره قبل مواجهاتها أمام ساوثامبتون خلال الموسم الماضي.

SOUTHAMPTON, ENGLAND - APRIL 21: Tonda Eckert, Manager of Southampton, looks on prior to the Sky Bet Championship match between Southampton and Bristol City at St Mary's Stadium on April 21, 2026 in Southampton, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
مدرب ساوثامبتون، توندا إيكرت (غيتي)

وقال نادي ساوثامبتون، المنافس في ‌دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقر فيه بالاتهام "سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

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وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهل للدوري ⁠الإنجليزي الممتاز.

واستبعد ساوثامبتون ⁠من النهائي، الذي يوصف بأنه "الأغلى في كرة القدم"، نظرا لأن الفوز بها يعني الصعود إلى ⁠دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو (268.1 مليون دولار)، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم ‌إيكرت اعتذارا على حسابات ساوثامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن مشاهدة ‌التدريبات ‌كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل بها.

المصدر: رويترز

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