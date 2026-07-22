"ألن تفي بوعدك؟".. حوار طريف بين ابنة الملك وبطل تتويج إسبانيا

كشفت تقارير إسبانية عن تفاصيل الحوار الطريف الخاطف الذي دار بين مهاجم برشلونة فيران توريس والأميرة ليونور الابنة الكبرى لملك إسبانيا، خلال مراسم استقبال أبطال العالم.

وتوجه منتخب إسبانيا يوم الاثنين الماضي إلى قصر سارسويلا مقر إقامة الملك فيليبي السادس وعائلته، عقب وصول الفريق إلى مطار مدريد قادماً من الولايات المتحدة، بعد يوم واحد فقط من تتويجه بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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وكان أحد أكثر المشاهد التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الموقف الطريف بين الأميرة ليونور وتوريس صاحب هدف التتويج.

ابنة ملك إسبانيا تذكّر توريس بوعده

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن الأميرة ليونور بادرت بتذكير توريس بوعد كان قد قطعه إذا تُوّجت إسبانيا بلقب مونديال عام 2026.

ووجهت ليونور سؤالاً إلى توريس بقولها "ألم تقل إنك ستحلق شعرك؟" قبل أن يجيب مهاجم برشلونة بشكل حاسم "لا، لا".

وكان وقع الإجابة واضحاً على وجه الأميرة صوفيا الابنة الصغرى للملك التي كانت تقف إلى جانب العائلة المالكة وشقيقتها ليونور، إذ لم تستطع كبح ضحكاتها على حد تعبير الصحيفة.

وأظهر سؤال الأميرة ليونور أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بمنتخب إسبانيا، حتى الوعود الشخصية التي أطلقها اللاعبون خلال كأس العالم، كما عكس طبيعة العلاقة الودية التي تجمعها بهم، وفقاً لصحيفة "ماركا".

وعود توريس ولاعبي إسبانيا

ولم يكن توريس هو اللاعب الوحيد في منتخب إسبانيا الذي أطلق وعوداً إذا تُوّج الفريق بكأس العالم.

فقد أكد زملاؤه مارك كوكوريلا، أليكس باينا، بورخا إيغليسياس وييريمي بينو أنهم سيقومون بوشم وجه المدرب لويس دي لا فوينتي على أجسادهم.

أما النجم الشاب لامين جمال فوعد بعدم حلاقة لحيته وشاربه لمدة ثلاثة أسابيع، وتوزيع 100 سماعة من ماركة "بيتس" (Beats) كجائزة لمتابعيه، أما غافي وبيدري فأكدا أنهما سيقومان بصبغ شعريهما بألوان لافتة للغاية.