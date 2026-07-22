إنزو فيرنانديز يتجاهل طرد النهائي في أول رسالة للجماهير الأرجنتينية عقب خسارة المونديال

رأى لاعب الوسط إنزو فيرنانديز أن منتخب بلاده الأرجنتين مثّل نفسه "بأفضل طريقة ممكنة" في مونديال 2026 الذي وصل فيه إلى النهائي قبل الخسارة الأحد أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد، في لقاء طرد خلاله نجم تشلسي الإنجليزي.

وتلقى ابن الـ25 عاما بطاقة حمراء بعد إنذار ثان إثر تدخله العنيف على باو كوبارسي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت في إيست راذفورد، بالقرب من نيويورك.

وكان طرده جزءا من سلسلة الحوادث التي ألقت بظلالها على الأرجنتين في النهائي الذي شهد بعد صافرة النهاية نزالا حقيقيا بطله زميله في خط الوسط لياندرو باريديس الذي وجّه لكمات إلى أفراد من المنتخب الإسباني أثناء احتفالهم بالفوز، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى فتح تحقيق بشأن احتمال وقوع مخالفات انضباطية عقب المشاهد غير اللائقة التي أعقبت اللقاء.

كما أدار اللاعبون الأرجنتينيون ظهورهم للمنتخب الإسباني أثناء تسلم لاعبيه الميداليات والكأس.

وأثار منتخب الأرجنتين أيضا جدلا عندما رفع لاعبوه لافتة كُتب عليها "جزر مالفيانس (فوكلاند) أرجنتينية" عقب فوزهم على إنجلترا في الدور نصف النهائي.

وغزت الأرجنتين إقليم ما وراء البحار البريطاني الواقع في جنوب المحيط الأطلسي عام 1982، لكن بريطانيا استعادته بعد حرب قصيرة، إثر إرسال رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر قوة بحرية.

ولجأ فيرنانديز إلى إنستغرام للدفاع عن منتخب بلاده فيما يتعلق بأدائه في كأس العالم، لكنه لم يأت على ذكر طرده في رسالته إلى الجماهير.

وقال: "مع مرور الوقت، تدرك أن هناك شيئا أكبر بكثير من مجرد نتيجة"، مضيفا "على مدار سنوات، مثّلت هذه المجموعة المنتخب بأفضل طريقة ممكنة. لقد أثبتت أن المنافسة لا تتعلق فقط بالفوز، بل ببذل كل ما لديك من أجل القميص وعدم الاستسلام أبدا".

وكان فيرنانديز ضمن تشكيلة الأرجنتين التي أحرزت كأس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا.

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إلا أن الآمال بتتويج ثان تواليا تبخرت بعد طرده، قبل أن يحسم فيران توريس النهائي بهدف سجله في الدقيقة 106 من مباراة باهتة تأثرت بالنهج الدفاعي الذي اعتمدته الأرجنتين.

وقال: "كان شرفا لي أن أكون جزءا من مجموعة ارتقت دائما إلى مستوى التحدي، ونافست بأعلى مستوى، ودافعت عن هذه الألوان بفخر وتواضع والتزام".

وأضاف: "أود أن أشكر جميع جماهير الأرجنتين. شكرا لكم لأنكم كنتم دائما إلى جانبنا، لدعمكم لنا في كل مباراة، لمودتكم، لمساندتكم غير المشروطة، ولأنكم جعلتمونا نشعر وكأننا في وطننا أينما كنا في العالم".

وختم قائلا: "ارتداء قميص بلدي هو أعظم شرف في مسيرتي، وسأواصل تقديم كل ما لديّ في كل مرة أحظى فيها بفرصة الدفاع عنه".