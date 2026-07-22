إبسويتش تاون ثالث محطة إنجليزية للمغربي عيسى ديوب

عاد المدافع المغربي عيسى ديوب من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لينتقل اليوم الأربعاء من نادي فولهام الإنجليزي إلى مواطنه إبسويتش.

وقال نادي إبسويتش إن ديوب (29 عاما) قلب الدفاع، قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات، دون الإعلان عن قيمة الصفقة، والتي تقدرها التقارير بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 11.4 مليون دولار).

وبدأ ديوب، الذي مثل منتخب فرنسا تحت 21 عاما، بشكل أساسي في خمس مباريات من الست التي خاضها منتخب المغرب في كأس العالم وصولا إلى دور الثمانية، والتي انتهت بالهزيمة 0-2 ضد فرنسا.

وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع بضربة رأس ليتعادل للمغرب أمام هولندا في دور الـ32، قبل أن يفوز المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وساهم الارتباط العائلي في أن يحول ديوب هويته الكروية في مارس/آذار بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليمثل المغرب بدلا من

فرنسا، البلد الذي ولد فيه.

ويُعد إبسويتش النادي الإنجليزي الثالث لديوب بعدما أمضى 4 مواسم ما بين فولهام ووست هام.