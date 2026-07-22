رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

إبسويتش تاون ثالث محطة إنجليزية للمغربي عيسى ديوب

حفظ

LONDON, ENGLAND - JANUARY 07: Issa Diop of Fulham in action during the Premier League match between Fulham and Chelsea at Craven Cottage on January 07, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
عيسى ديوب وقع على عقد مع إبسويتش لمدة 4 سنوات (غيتي )
Published On 22/7/2026

عاد المدافع المغربي عيسى ديوب من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، لينتقل اليوم الأربعاء من نادي فولهام الإنجليزي إلى مواطنه إبسويتش.

وقال نادي إبسويتش إن ديوب (29 عاما) قلب الدفاع، قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات، دون الإعلان عن قيمة الصفقة، والتي تقدرها التقارير بنحو 8.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 11.4 مليون دولار).

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وبدأ ديوب، الذي مثل منتخب فرنسا تحت 21 عاما، بشكل أساسي في خمس مباريات من الست التي خاضها منتخب المغرب في كأس العالم وصولا إلى دور الثمانية، والتي انتهت بالهزيمة 0-2 ضد فرنسا.

وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع بضربة رأس ليتعادل للمغرب أمام هولندا في دور الـ32، قبل أن يفوز المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وساهم الارتباط العائلي في أن يحول ديوب هويته الكروية في مارس/آذار بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليمثل المغرب بدلا من
فرنسا، البلد الذي ولد فيه.

ويُعد إبسويتش النادي الإنجليزي الثالث لديوب بعدما أمضى 4 مواسم ما بين فولهام ووست هام.

المصدر: الألمانية

إعلان