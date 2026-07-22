سر الـ 25 لاعبا.. رابطة الدوري الإسباني تكشف لغز التتويج المونديالي

احتفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بهيمنة خريجي أكاديميات أنديتها على تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2026 التي أقيمت في أمريكا الشمالية.

وقالت الرابطة في بيان: "25 لاعبا من أصل 26 لاعبا توجوا بكأس العالم في نيوجيرزي تأسسوا في أكاديميات" أندية الرابطة.

وأضافت أن حارس المرمى ديفيد رايا هو الوحيد من بين عناصر تشكيلة منتخب إسبانيا من غير أبناء أكاديميات الأندية الإسبانية، إذ توجه إلى إنجلترا في سن 16 عاما.

وعزت الرابطة ذلك إلى نموذج يستند إلى "بيئة تنافسية تشجع اللاعبين على خوض المنافسات منذ سن مبكرة، إذ يمكن للاعب الشاب في إسبانيا أن يبلغ سن الرشد بعدما خاض نحو 500 مباراة رسمية خلال مراحل تكوينه".

وتغلبت إسبانيا 1-صفر على الأرجنتين في نهائي كأس العالم بعد وقت إضافي لتفوز باللقب للمرة الثانية بعد نجاحها في عام 2010 في جنوب أفريقيا.

وكللت إسبانيا بهذا مشوارها القوي في البطولة الذي تلقت خلاله هدفا واحدا فقط وتغلبت فيه على منتخبات بحجم البرتغال وبلجيكا وفرنسا.