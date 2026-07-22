برسالة مؤثرة.. أسطورة حراسة المرمى المكسيكية أوتشوا يودع الملاعب

أعلن الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا اعتزاله كرة القدم نهائيا، منهيا مسيرة احترافية امتدت لنحو 23 عاما، كتب خلالها اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المكسيكية والعالمية.

وكان أوتشوا قد كشف في وقت سابق أن كأس العالم 2026 ستكون محطته الأخيرة في الملاعب، وهو ما تحقق بعد مشاركة منتخب المكسيك في البطولة التي استضافتها بلاده إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، حيث بلغ المنتخب دور الـ16 قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 3-2.

رسالة وداع مؤثرة

ووجّه الحارس البالغ من العمر 41 عاما رسالة مؤثرة عبر حسابه على منصة "إكس"، استعاد فيها أبرز محطات رحلته الكروية.

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وكتب أوتشوا: "لم أتخيل يوما إلى أي مدى يمكن أن يصل بي حلمي… اليوم لا يسعني إلا أن أنظر إلى الوراء بفخر وأقول: شكرا لكم"

وأضاف: "شكرا لعائلتي، شكرا لزملائي في الفريق، شكرا لكل مشجع كان حاضرا في كل مراحل هذه الرحلة"

وتابع: "أحمل معي محبة الملايين وراحة البال التي غمرتني بعد أن بذلت كل ما في وسعي من أجل المكسيك. ما عشناه لا يمكن لأحد أن ينتزعه منا… من قلبي، شكرا جزيلا لكم"

إنجاز تاريخي في كأس العالم

وترك أوتشوا بصمة استثنائية في تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما أصبح أول حارس مرمى يشارك في ست نسخ مختلفة من المونديال، وهو رقم قياسي يعكس استمراريته على أعلى مستوى لأكثر من عقدين.

وخلال مسيرته، ارتبط اسم أوتشوا بالعديد من اللحظات التاريخية مع المنتخب المكسيكي، إذ كان أحد أبرز رموزه في البطولات الكبرى، واشتهر بتألقه اللافت في مباريات كأس العالم، حيث لعب دورا حاسما في العديد من المواجهات التي رسخت مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ بلاده.

وبإعلان اعتزاله، يطوي أوتشوا صفحة واحدة من أطول وأنجح المسيرات في تاريخ كرة القدم المكسيكية، تاركا إرثا كبيرا سيظل حاضرا في ذاكرة جماهير "إل تري" وعشاق اللعبة حول العالم.