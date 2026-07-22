شاهد.. استقبال حافل للحكم أدهم مخادمة بعد العودة من المونديال

حظي الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة باستقبال رسمي وشعبي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، عقب مشاركته في نهائي كأس العالم عام 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، حيث كان ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في إنجاز يُعد من أبرز محطات التحكيم الأردني.

وشارك في استقبال مخادمة عدد من مسؤولي الاتحاد الأردني لكرة القدم وزملائه الحكام ومحبي كرة القدم، قبل أن يتم تكريمه بعد عودته تقديرا لتمثيله الأردن في أكبر حدث كروي عالمي.

وكان مخادمة قد دخل تاريخ الكرة الأردنية بعدما أصبح ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار نهائي كأس العالم، كما صعد إلى منصة التتويج عقب المباراة، حيث كرّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أفراد الطاقم التحكيمي بالميداليات، في مشهد يجسد المكانة التي بلغها التحكيم الأردني على الساحة الدولية.

وأكد مخادمة -في تصريحات عقب وصوله- أن هذا الإنجاز لا يخصه وحده، بل يمثل جميع الحكام الأردنيين، معتبرا أنه يشكل بداية لمرحلة جديدة من الحضور الأردني في المحافل العالمية.

وقال: "وجود الطاقم التحكيمي الأردني في كأس العالم هو بداية لنجاح التحكيم الأردني، ونأمل أن يستمر حضوره في كل نسخة من كأس العالم بإذن الله."

وأضاف أن طموحه لا يقتصر على استمرار تمثيل الحكام الأردنيين في المونديال، بل يتطلع أيضا إلى رؤية المنتخب الأردني حاضرا باستمرار في البطولة العالمية، قائلا: "كما نتمنى وجود التحكيم الأردني في كل كأس عالم، نتمنى أيضا أن يكون المنتخب الأردني موجودا في كل نسخة بإذن الله."

ووجّه مخادمة رسالة إلى الحكام الشباب وكل من يطمح للوصول إلى أعلى المستويات، مؤكدا أن الطريق إلى العالمية يبدأ بالإصرار والعمل، وقال: "هذه الرسالة لكل شخص يفكر في الوصول إلى العالمية؛ لا شيء مستحيل مع المثابرة والعمل والاجتهاد".

ويُعد وجود مخادمة ضمن طاقم تقنية الفيديو في نهائي كأس العالم 2026 محطة تاريخية للتحكيم الأردني، ويعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة أكبر المباريات على الساحة العالمية.