حضور غير مسبوق ومشاهدات مليارية.. مونديال عام 2026 يحطم الأرقام القياسية

سجلت كأس العالم عام 2026 أرقامًا قياسية جديدة على صعيد الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة التلفزيونية، في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 48 منتخبًا، وسط تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن البطولة تجاوزت جميع التوقعات.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو إن النسخة الحالية أصبحت أكبر كأس عالم في التاريخ بفارق شاسع، مشيرا إلى أن توسيع البطولة بإضافة 16 منتخبًا أسهم في تحقيق نتائج غير مسبوقة على المستويين الجماهيري والتجاري.

وبحسب الأرقام الرسمية، تجاوز عدد الجماهير التي حضرت مباريات البطولة 6.6 ملايين متفرج قبل مباراتي المركز الثالث والنهائي، فيما قدرت وسائل إعلام إجمالي الحضور بعد إسدال الستار على البطولة بنحو 6.81 ملايين مشجع عبر 104 مباريات، وهو رقم يفوق بكثير الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، والذي بلغ 3.58 ملايين متفرج.

كما بلغت نسبة امتلاء الملاعب 99.7% رغم الانتقادات التي طالت أسعار التذاكر، فيما وصل متوسط الحضور إلى 65351 متفرّجًا في المباراة الواحدة.

وأكد إنفانتينو أن البطولة حطمت أيضًا الأرقام القياسية الخاصة بالمشاهدة التلفزيونية في الدول المضيفة وفي مختلف أنحاء العالم، دون الكشف عن الأرقام النهائية، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن عدد المتابعين اقترب من 6 مليارات مشاهدة، مع توقعات بارتفاع الرقم بعد احتساب بيانات جميع الأسواق.

وكان نهائي مونديال قطر عام 2022 بين الأرجنتين وفرنسا قد استقطب 1.5 مليار مشاهد، وهو الرقم القياسي السابق في تاريخ البطولة.

وعلى الصعيد المالي، توقع فيفا قبل انطلاق البطولة تحقيق إيرادات تتجاوز 8 مليارات دولار، بزيادة تقارب 56% مقارنة بنسخة قطر عام 2022، مدفوعة بارتفاع عائدات حقوق البث والرعاية.

كما أعلن الاتحاد الدولي أن البطولة حققت انتشارا رقميا هائلا، موضحا أن 5.2 مليارات شخص تفاعلوا مع محتوى كأس العالم مرة واحدة على الأقل حتى نهاية دور الـ16، عبر مختلف المنصات الرقمية.

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وفي سياق متصل، جدد إنفانتينو الحديث عن إمكانية توسيع البطولة إلى 64 منتخبًا في نسخة عام 2030، مؤكدا أن المقترح أُحيل إلى مجلس فيفا لدراسته، في خطوة قد تمثل تحولا جديدا في تاريخ البطولة العالمية.