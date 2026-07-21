رياضة|كأس العالم 2026

من رونالدو إلى كاسيميرو.. نجوم خيبوا الآمال في كأس العالم 2026

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epa13093072 Cristiano Ronaldo of Portugal walks on the pitch after losing the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. EPA/JEFFREY MCWHORTER
رونالدو عجز عن التتويج بكأس العالم في آخر مشاركة (الأوروبية)
Published On 21/7/2026

اختتمت كأس العالم 2026 فصولها بتتويج إسبانيا باللقب العالمي، لكن البطولة لم تكن مسرحا للنجاحات فقط، إذ ترك عدد من النجوم الكبار انطباعات مخيبة بعدما عجزوا عن تقديم المستوى المنتظر منهم.

ورصد موقع غلوبو سبورت (Globo Esporte) البرازيلي تشكيلة تضم أبرز اللاعبين الذين خيبوا الآمال خلال المونديال، وضمت أسماء لامعة من مختلف المنتخبات، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وثنائي المنتخب البرازيلي.

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في حراسة المرمى، وقع الاختيار على الأوروغوياني فرناندو موسليرا، الذي عجز عن استعادة مستواه المعروف، وارتكب أخطاء مؤثرة ساهمت في خروج منتخب بلاده مبكرا من دور المجموعات.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay's Fernando Muslera reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
حارس منتخب أوروغواي فرناندو موسليرا (رويترز)

 

وفي الدفاع، حضر البرازيلي دانيلو بعدما لم ينجح في تعويض غياب زميله المصاب، وظهر بمستوى متراجع خلال البطولة، خصوصا في مواجهة اليابان التي شهدت خطأ مؤثرا، قبل الخروج أمام النرويج في دور الـ16.

كما ضمت القائمة السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي فقد مكانه الأساسي بعد سلسلة من العروض الضعيفة، والإكوادوري بييرو هينكابي الذي فشل في تأكيد التوقعات الكبيرة التي رافقته قبل المونديال.

أما خط الوسط، فشهد حضور البرازيلي كاسيميرو، الذي لم يقدم نفس الأداء الذي ظهر به مع مانشستر يونايتد، حيث عانى من البطء وترك مساحات كبيرة في وسط الملعب.

كما جاء البرتغالي فيتينيا، الذي لم يظهر بالشكل الذي جعله أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان، إلى جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي عجز عن قيادة منتخب بلاده للخروج من مرحلة المجموعات.

وضمت القائمة أيضا البلجيكي كيفن دي بروين، في آخر ظهور له بكأس العالم، بعدما بدا بعيدا عن مستواه المعتاد، بل فقد مكانه الأساسي في بعض المباريات بسبب تراجع تأثيره داخل الملعب.

RIJEKA, CROATIA - JUNE 02: Kevin De Bruyne of Belgium is challenged by Petar Sucic of Croatia during the international friendly match between Croatia and Belgium at Stadion HNK Rijeka on June 02, 2026 in Rijeka, Croatia. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)
كيفن دي بروين (يسار) لاعب منتخب بلجيكا (غيتي)

 

وفي الهجوم، حضر الألماني فلوريان فيرتز، الذي فشل في صناعة الفارق مع منتخب بلاده الذي ودع البطولة مبكرا، والكولومبي لويس دياز، الذي لم يتمكن من نقل تألقه مع بايرن ميونيخ إلى قميص المنتخب.

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وكان الاسم الأبرز في القائمة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خاض على الأرجح آخر كأس عالم له، لكنه عاش بطولة طغى عليها الجدل خارج الملعب أكثر من البصمة الفنية داخله.

ورغم تسجيله هدفا من ركلة جزاء في الأدوار الإقصائية، فإنه لم يكن العنصر الحاسم في مشوار البرتغال، حيث جاء الهدف الأهم للمنتخب عبر البديل غونزالو راموس.

TOPSHOT - Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026.
كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال (الفرنسية)

 

وهكذا، أكد مونديال 2026 أن الأسماء الكبيرة لا تضمن دائما التألق، وأن البطولة الأكبر في كرة القدم قادرة على تحويل نجوم الصف الأول إلى قصص مفاجئة في قائمة خيبات الأمل.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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