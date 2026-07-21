من بين 308 أهداف.. الفيفا يختار أجمل 12 هدفا في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، والتي اختتمت الأحد.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد أن فاز على نظيره الأرجنتيني 1-0 في النهائي الذي أقيم في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وفي بيان له عبر موقعه الرسمي، طلب (فيفا) من الجماهير التصويت على أفضل هدف من بين 12 هدفا في البطولة التي شهدت تسجيل 308 أهداف، وهي أكثر البطولات تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم.

وأوضح (فيفا) أن عملية التصويت على اختيار أفضل هدف ستمتد حتى يوم 27 يوليو/تموز الجاري.

وجاء هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك الجزائر بالجولة الأولى بالمجموعة العاشرة، ضمن الأهداف المرشحة، كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، هداف البطولة برصيد 10 أهداف والهداف التاريخي لكأس العالم، بهدفه في شباك السنغال بالجولة الأولى بالمجموعة التاسعة.

كما شهدت الترشيحات وجود هدف فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني في شباك الأرجنتين في المباراة النهائية، إلى جانب هدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز في شباك سويسرا بدور الثمانية.

وتواجد النجم الإنجليزي جود بلينغهام بهدفه في شباك فرنسا في مباراة المركز الثالث ضمن المرشحين، إلى جانب زميله السابق في دورتموند ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، الذي ترشح هدفه في شباك البرازيل في دور الستة عشر ضمن القائمة.

وفي بقية الترشيحات، يتواجد هدف البوسني كريم ألايبغوفيتش في شباك قطر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، وهدف سيدني كابرال لاعب الرأس الأخضر في شباك الأرجنتين في دور الـ32.

كما رشح (فيفا) هدف ويلسون إيسيدور، لاعب هاييتي، في شباك المغرب في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة، وهدف إليجاه جاست مهاجم نيوزيلندا في شباك إيران، من ضمن القائمة.

قائمة المرشحين لجائزة "أفضل هدف"

هدف ليونيل ميسي أمام الجزائر (دور المجموعات).

هدف كيليان مبابي أمام السنغال (دور المجموعات).

هدف فيران توريس أمام الأرجنتين (النهائي).

هدف جوليان ألفاريز أمام سويسرا (ربع النهائي).

هدف جود بلينغهام أمام فرنسا (مباراة تحديد المركز الثالث).

هدف إيرلينغ هالاند أمام البرازيل (دور الـ16).

هدف كريم ألايبغوفيتش أمام قطر (دور المجموعات).

هدف سيدني كابرال أمام الأرجنتين (دور الـ32).

هدف ويلسون إيسيدور أمام المغرب (دور المجموعات).

هدف إليجاه جاست أمام إيران (دور المجموعات).