إسبانيا تحتفي بأبطال العالم في مشهد تاريخي ورسالة مؤثرة من ميسي (فيديو)

تحولت العاصمة الإسبانية مدريد إلى ساحة احتفال تاريخية بعدما خرج أكثر من مليون مشجع لاستقبال المنتخب الإسباني العائد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب تتويجه بلقب كأس العالم 2026 إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وامتلأت شوارع المدينة بالأعلام الإسبانية والأهازيج، فيما رافقت الجماهير الحافلة المكشوفة التي أقلّت اللاعبين، وحملت عبارة "ملوك العالم"، في مشهد استعاد ذكريات الاحتفالات التاريخية عقب التتويج بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2024.

انطلق موكب المنتخب من محيط مقر الحكومة في قصر لا مونكلوا وصولا إلى ساحة سيبيليس، التي تُعد الوجهة التقليدية لاحتفالات المنتخب الإسباني، وسط أجواء استثنائية امتزجت فيها هتافات الجماهير بأصوات أبواق السيارات والأغاني الوطنية.

واصطف آلاف المشجعين على الشرفات وعلى جانبي الطرق، بينما وثق آخرون اللحظات بهواتفهم، رغبة في الاحتفاظ بذكرى هذا اليوم التاريخي الذي شهد الاحتفال باللقب العالمي الثاني في تاريخ الكرة الإسبانية.

ولضمان سلامة الاحتفالات، دفعت السلطات بأكثر من ألفي شرطي، إضافة إلى مئات من عناصر الحرس المدني، لتأمين مسار الموكب والجماهير المحتشدة.

استقبال رسمي من الملك ورئيس الحكومة

بعد وصول بعثة المنتخب إلى مطار مدريد، كان المدرب لويس دي لا فوينتي أول الخارجين من الطائرة، برفقة قائد المنتخب رودري الذي حمل كأس العالم، قبل أن تتوجه البعثة إلى قصر سارسويلا، حيث استقبلهم الملك فيليبي السادس.

وأشاد الملك بالإنجاز التاريخي، مؤكدًا أن المنتخب لعب باسم جميع الإسبان، وقال: "عندما يلعب منتخبنا الوطني، فإننا جميعا نلعب، وعندما فزتم، فزتم من أجل إسبانيا كلها".

كما صافح جميع اللاعبين، واحتضن النجم الشاب لامين يامال، قبل انتقال البعثة إلى قصر لا مونكلوا للقاء رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

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وخلال الاستقبال الرسمي، أكد قائد المنتخب رودري أن التتويج بكأس العالم يمثل أعظم إنجاز يمكن لأي لاعب تحقيقه، مشيرًا إلى أن هذا الجيل نشأ وهو يشاهد أبطال نسخة 2010 يرفعون الكأس، قبل أن يحقق الحلم نفسه بعد 16 عاما.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن فخره بالمنتخب، مؤكدًا أن إسبانيا حققت اللقب العالمي في المرتين اللتين بلغت فيهما المباراة النهائية، معربًا عن طموحه في رؤية المنتخب يحقق لقبًا ثالثًا عام 2030، عندما تستضيف إسبانيا جانبًا من البطولة.

كما أبدى صاحب هدف الفوز في النهائي فيران توريس سعادته الكبيرة بالاستقبال الجماهيري، مؤكدًا أن رؤية الأطفال والجماهير تحتفل بهذا الشكل تمثل واحدة من أجمل لحظات مسيرته.

رسالة مؤثرة من ميسي

وفي المقابل، خيمت أجواء الحزن على العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد خسارة النهائي، رغم استعداد الجماهير لاستقبال المنتخب تقديرا لما قدمه خلال البطولة.

ووجّه قائد المنتخب ليونيل ميسي رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عبّر فيها عن حزنه الشديد لخسارة النهائي، مؤكدًا أن الجرح سيكون صعبًا.

لكنه دعا إلى تذكر الإنجاز المتمثل في بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا، كما هنأ المنتخب الإسباني على تتويجه باللقب العالمي.