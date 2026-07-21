قبل شهر من انطلاق الدوري التونسي.. الكنزاري يخلف البنزرتي في النادي الأفريقي

أعلن النادي الأفريقي، الثلاثاء، رسميا تعيين المدرب التونسي ماهر الكنزاري على رأس الفريق الأول، بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بوصوله، ليبدأ بذلك فصلا جديدا على مقاعد بدلاء الفريق الأحمر والأبيض.

وأكد النادي أن الكنزاري سيباشر مهامه رسميا بداية من يوم الاثنين 27 يوليو/تموز 2026، في خطوة تأتي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيره للعودة بقوة إلى المنافسة.

رهان على الخبرة المحلية

ويعوّل النادي الأفريقي على خبرة ماهر الكنزاري، الذي يُعد من الأسماء المألوفة في الدوري التونسي الممتاز، من أجل قيادة المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف الرياضية التي يطمح إليها الفريق.

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وسيجد المدرب الجديد نفسه أمام مهمة التحضير للموسم المقبل الذي سينطلق خلال نهاية أغسطس/آب المقبل، والعمل على بناء مشروع فني قادر على تلبية انتظارات جماهير النادي.

خلافة فوزي البنزرتي

ويأتي تعيين الكنزاري عقب الرحيل المفاجئ للمدرب فوزي البنزرتي، الذي غادر الفريق لخوض تجربة تدريبية جديدة مع نادي الاتحاد الليبي، قبل أسابيع قليلة من عودة المنافسات الرسمية.

وسيكون أمام المدرب الجديد تحدي التأقلم سريعا مع المجموعة الحالية، ووضع أسس اختياراته الفنية في وقت قياسي، من أجل ضمان جاهزية الفريق مع بداية الموسم.

تفاصيل العقد لم تُكشف بعد

ورغم الإعلان الرسمي عن التعيين، لم يكشف النادي الأفريقي حتى الآن عن مدة عقد ماهر الكنزاري، ولا عن تركيبة الجهاز الفني الذي سيرافقه في مهمته الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة، مع انطلاق معسكر الفريق التحضيري للموسم القادم.