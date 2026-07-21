بالفيديو.. كيف أصبحت ملامح فينيسيوس جونيور بعد عملية التجميل؟

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، تفاعلا واسعا وموجة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره العلني الأول عقب عودته إلى البرازيل، حيث لاحظ المتابعون تغييرا واضحا وملحوظا في ملامح وجهه.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، الاثنين، بعد وصوله إلى مدينة غويانيا، حيث كان يستعد لحضور افتتاح أول صالة رياضية تابعة للمؤثرة التي يشاركها حياته، قبل أن تلتقط عدسات وسائل إعلام برازيلية صورا له داخل المطار.

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وسرعان ما انتشرت الصور على نطاق واسع، وأثارت حالة من الدهشة بين الجماهير، حيث ذهب بعض المستخدمين إلى حد الحديث عن إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور، بسبب الاختلاف الكبير في ملامح اللاعب.

لكن وفقًا لما أوردته وسائل إعلام برازيلية، بينها تي إم سي (TMC) وبورتال ليودياس (Portal LeoDias)، فإن التغيير لم يكن نتيجة تعديل رقمي، بل جاء بعد خضوع فينيسيوس لعملية تجميلية في الوجه، وتحديدًا جراحة تصحيح الذقن، وهي عملية تهدف إلى تحسين تناسق الذقن مع بقية ملامح الوجه.

كواليس عملية فينيسيوس التجميلية

وبحسب التقارير ذاتها، فقد أشرف جراح الجلد البرازيلي أليساندرو ألركاو على العملية، وهو طبيب معروف بعلاجه عددًا من المشاهير في البرازيل.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن العملية أُجريت في سرية كبيرة، إذ اتخذت العيادة إجراءات أمنية استثنائية، من بينها إغلاق أبوابها أمام الجمهور، وتخصيص يوم العملية بالكامل لاستقبال مهاجم ريال مدريد فقط.

ورغم هذه التدابير، بدأت تفاصيل العملية في الانتشار بعد ظهور اللاعب للمرة الأولى أمام الجماهير، لتتحول ملامحه الجديدة إلى موضوع نقاش واسع في البرازيل وخارجها.

دهشة على مواقع التواصل

وتصدر اسم فينيسيوس منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن صدمتهم من التغيير في شكله.

وكتبت إحدى مستخدمات منصة "إكس" في منشور حصد نحو 3 ملايين مشاهدة: "عقلي لا يستطيع أن يفهم أن هذا هو فينيسيوس، أقسم".

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كما انتشرت تعليقات أخرى مثل: "إنه لا يُعرف" و**"من هذا الرجل؟"** و**"لم أعد أتعرف عليه"**، في إشارة إلى حجم التغيير الذي لاحظه المتابعون.

ومن المنتظر أن يبقى ظهور فينيسيوس الجديد محل اهتمام خلال الموسم المقبل، خاصة مع عودته إلى صفوف ريال مدريد، حيث يواصل اللاعب البرازيلي مسيرته كأحد أبرز نجوم الفريق والكرة العالمية.