ستة منتخبات ضمنت مكانها في مونديال 2030 قبل انطلاق التصفيات

ضمنت ستة منتخبات مشاركتها في كأس العالم عام 2030 قبل انطلاق التصفيات الرسمية، بفضل ارتباطها بتنظيم البطولة أو استضافة مباريات ضمن نسختها التاريخية.

وسيكون كل من إسبانيا والمغرب والبرتغال حاضرا في المونديال المقبل بصفة منتخبات مضيفة، بعدما اختير ملفها المشترك لتنظيم البطولة، ما يمنحها تأهلا مباشرا كما جرت العادة مع الدول المستضيفة.

كما حصلت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي على مقاعد مباشرة في النهائيات، رغم عدم اختيار ملفها المشترك لاستضافة البطولة كاملة، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم منح كل دولة منها مباراة افتتاحية ضمن احتفالات مرور 100 عام على أول نسخة من كأس العالم التي أقيمت في أوروغواي عام 1930.

وبذلك تصبح هذه المنتخبات الستة أول الحاضرين في نسخة عام 2030، التي ما زال نظامها النهائي محل نقاش، في ظل مقترحات حول إمكانية توسيع البطولة إلى 64 منتخبا، بعد تجربة مونديال عام 2026 الذي شهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وكانت نسخة عام 2026 قد شهدت تأهل الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بشكل مباشر إلى البطولة التي اختتمت بتتويج إسبانيا باللقب.