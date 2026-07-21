بعد جراحة ناجحة.. سالم الدوسري يغيب عن الهلال لأسابيع

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، خضوع قائد فريق كرة القدم الأول، سالم الدوسري، لجراحة ناجحة في وتر الركبة صباح اليوم في فنلندا، تحت إشراف الطبيب المختص ليمباينن.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الدوسري (34 عاما)، الذي خاض 110 مباريات دولية، سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تتراوح مدته بين ستة وثمانية أسابيع.

وجاءت الجراحة بعد تفاقم إصابة اللاعب في أوتار الركبة خلال الفترة الماضية، وعقب إنهاء مشاركته مؤخرا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، والتي ودعها "الأخضر" من دور المجموعات برصيد نقطتين بعد التعادل مع أوروغواي والرأس الأخضر، والخسارة أمام إسبانيا التي توجت باللقب لاحقا.

يُذكر أن سالم الدوسري قدم مستويات بارزة مع الهلال في الموسم الماضي؛ حيث شارك في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 أخرى، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق حاليا للموسم الجديد من خلال معسكر إعدادي يقيمه في النمسا.