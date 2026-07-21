رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ريال مدريد مهتم بنجم برشلونة وبطل العالم عام 2026

حفظ

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Pedri and Ferran Torres kiss the trophy as they celebrate after winning the World Cup REUTERS/Hannah Mckay
بيدري وفيران توريس (يمين) يحتفلان بالتتويج بكأس العالم 2026 مع المنتخب الإسباني (رويترز)
Published On 21/7/2026

أفادت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية بأن نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم مهاجم برشلونة، فيران توريس، خلال الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيخوض صراعا مباشرا مع باريس سان جيرمان للفوز بخدمات اللاعب الإسباني.

وارتفعت أسهم توريس (26 عاما) بشكل كبير بعد تألقه في نهائي كأس العالم 2026، إذ سجل الهدف الذي منح إسبانيا الفوز على الأرجنتين والتتويج باللقب، ما جعل عددا من كبار الأندية الأوروبية يضعه ضمن أولوياته الهجومية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ورغم رغبة برشلونة في تجديد عقد اللاعب، أشارت تقارير سابقة إلى أن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع توريس لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية. ووفقا لـ"ليكيب"، فإن اهتمام ريال مدريد انضم حديثا إلى السباق على اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي تحدث مباشرة مع توريس لإقناعه بمشروعه الرياضي، مستفيدا من العلاقة التي جمعتهما خلال فترة إشرافه على المنتخب الإسباني. ويبحث النادي الباريسي عن تعزيز خطه الأمامي في ظل الرحيل المؤكد للمهاجم غونزالو راموس إلى ميلان، إضافة إلى احتمالات خروج برادلي باركولا ولي كانغ-إن.

من جهته، يخطط برشلونة لعقد اجتماع مع توريس الأسبوع المقبل لحسم مستقبله. وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو/حزيران 2027، ويأمل النادي الكتالوني تمديده، لكن قيود اللعب المالي النظيف قد تؤجل تسجيل التجديد رسميا حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وبذلك يبدو أن مستقبل فيران توريس مرشح لأن يتحول إلى أحد أبرز ملفات الانتقالات هذا الصيف، في ظل اهتمام ثلاثة من أكبر أندية أوروبا بخدماته.

المصدر: الصحافة الفرنسية

إعلان