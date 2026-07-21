ريال مدريد مهتم بنجم برشلونة وبطل العالم عام 2026

أفادت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية بأن نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه بضم مهاجم برشلونة، فيران توريس، خلال الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيخوض صراعا مباشرا مع باريس سان جيرمان للفوز بخدمات اللاعب الإسباني.

وارتفعت أسهم توريس (26 عاما) بشكل كبير بعد تألقه في نهائي كأس العالم 2026، إذ سجل الهدف الذي منح إسبانيا الفوز على الأرجنتين والتتويج باللقب، ما جعل عددا من كبار الأندية الأوروبية يضعه ضمن أولوياته الهجومية.

ورغم رغبة برشلونة في تجديد عقد اللاعب، أشارت تقارير سابقة إلى أن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع توريس لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية. ووفقا لـ"ليكيب"، فإن اهتمام ريال مدريد انضم حديثا إلى السباق على اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي تحدث مباشرة مع توريس لإقناعه بمشروعه الرياضي، مستفيدا من العلاقة التي جمعتهما خلال فترة إشرافه على المنتخب الإسباني. ويبحث النادي الباريسي عن تعزيز خطه الأمامي في ظل الرحيل المؤكد للمهاجم غونزالو راموس إلى ميلان، إضافة إلى احتمالات خروج برادلي باركولا ولي كانغ-إن.

من جهته، يخطط برشلونة لعقد اجتماع مع توريس الأسبوع المقبل لحسم مستقبله. وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو/حزيران 2027، ويأمل النادي الكتالوني تمديده، لكن قيود اللعب المالي النظيف قد تؤجل تسجيل التجديد رسميا حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وبذلك يبدو أن مستقبل فيران توريس مرشح لأن يتحول إلى أحد أبرز ملفات الانتقالات هذا الصيف، في ظل اهتمام ثلاثة من أكبر أندية أوروبا بخدماته.