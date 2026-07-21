بعد 831 مباراة.. الإنجليزي تايلور يطلق صافرة النهاية لمسيرته التحكيمية

أعلن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور اعتزاله التحكيم على أعلى المستويات، منهيا مسيرة امتدت لأكثر من عقدين شهدت إدارته 831 مباراة، بينها أبرز المواجهات المحلية والقارية والدولية، وآخرها مباراة الدور ثمن النهائي لكأس العالم عام 2026 بين البرتغال وإسبانيا في الولايات المتحدة.

ويُعد تايلور، البالغ من العمر 47 عاما، أحد أبرز الحكام في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، إذ أدار 668 مباراة في المسابقات الاحترافية داخل إنجلترا، قبل أن يقرر إسدال الستار على مسيرته بعد سنوات طويلة من العمل في أعلى مستويات التحكيم.

وقال تايلور، في تصريحات عقب إعلان اعتزاله: "كان التحكيم على أعلى مستوى امتيازا هائلا، لكن الضغط كان شديدا، والتدقيق مستمر. أشعر أن الوقت أصبح مناسبا للتنحي والتركيز على الفصل التالي من مسيرتي المهنية".

وأضاف: "أود أن أعبر عن امتناني العميق لمساعديّ غاري وآدم، وزملائي الحكام، وكل من له صلة باللعبة على دعمهم المتواصل على مر السنين. والأهم من ذلك، أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمهم الثابت طوال التضحيات الكبيرة التي تطلبتها هذه المهنة".

مسيرة استثنائية

امتدت مسيرة تايلور في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 16 موسما، تولى خلالها إدارة 432 مباراة في المسابقة، كما أدار جميع النهائيات المحلية الكبرى في إنجلترا.

وشملت أبرز محطاته إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2017 و2020، ونهائي كأس الرابطة عام 2015، ومباراة درع المجتمع في العام ذاته، إلى جانب نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018.

حضور بارز على الساحة الدولية

على الصعيد الدولي، أمضى تايلور 14 عاما ضمن قائمة الحكام الدوليين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأدار خلال تلك الفترة مباريات في نسختي كأس العالم عامي 2022 و2026، وكأس أمم أوروبا عامي 2020 و2024، إضافة إلى كأس العالم للأندية عامي 2022 و2025.

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وخلال 163 مباراة دولية، أوكلت إليه إدارة عدد من أبرز المواجهات العالمية، من بينها كأس السوبر الأوروبي عام 2020، ونهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2021، ونهائي كأس العالم للأندية عام 2022، ونهائي الدوري الأوروبي عام 2023، فضلاً عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024.

إشادة من هوارد ويب

من جانبه، أشاد هوارد ويب، المسؤول عن هيئة الحكام المحترفين في إنجلترا "بي جي إم أو إل" (PGMOL)، بمسيرة تايلور، مؤكدا أنه كان أحد أكثر الحكام ثقة على الساحتين المحلية والدولية.

وقال ويب: "لقد كان أنتوني خادما رائعا لكرة القدم على مدى سنوات طويلة، محليا ودوليا. وقد حظي بثقة كبيرة لإدارة أهم المباريات، وكان تعيينه لإدارة مواجهة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم هذا الصيف تتويجا لمسيرة استثنائية".

وأضاف: "أثبت باستمرار، وعلى مدى سنوات طويلة، أنه أحد أفضل وأنجح الحكام الذين أنجبتهم كرة القدم الإنجليزية. ولم تقتصر قيمته على ما قدمه داخل الملعب، بل كان أيضا مثالا يُحتذى به بفضل احترافيته ودعمه لزملائه وللجيل الجديد من الحكام".

وختم ويب تصريحاته قائلا: "نشكره على مساهمته الكبيرة في كرة القدم، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته".