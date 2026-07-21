بشعار ترمب.. توريس يخطف الأضواء في احتفالات إسبانيا

خطف مهاجم منتخب إسبانيا فيران توريس الأضواء خلال الاحتفالات في شوارع بلاده بالفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم.

وحظي مهاجم برشلونة توريس بتحية كبيرة من الجماهير التي احتشدت بالآلاف أمس بعدما منح إسبانيا اللقب الثاني في تاريخها بتسجيل هدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية مساء الأحد.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الكتالونية: "لكن أكثر ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي هو القبعة التي ارتداها فيران توريس في الحافلة المكشوفة".

وأشارت إلى أن قبعة فيران كتب عليها شعار "لنجعل إسبانيا عظيمة مجددا"، ليقتبس شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية الأولى "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وحضر ترامب المباراة النهائية، وأثار الجدل لإصراره على التواجد في منصة التتويج بعد تسليم قائد منتخب إسبانيا رودري كأس البطولة في نيوجيرسي.

وختمت موندو ديبورتيفو أنه بخلاف ذلك، فإن المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو قلّد رقصة ترامب الشهيرة أمام أعين الرئيس الأمريكي بعد تسليمه الكأس.