بعد فوضى نهائي المونديال.. أول تحرك رسمي للفيفا ضد المتورطين

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا رسميا في أحداث الشجار التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026، والذي انتهى بتتويج إسبانيا باللقب عقب فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.

وأعلن فيفا، اليوم الاثنين، تعيين مدع مختص بالشؤون الانضباطية والأخلاقية لتولي التحقيق في الاشتباكات التي اندلعت مباشرة بعد نهاية المباراة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين.

وشهدت المباراة أجواء مشحونة ازدادت حدتها بعد طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعقب صافرة النهاية، اشتبك لياندرو باريديس مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني، بينهم إريك غارسيا وغافي، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادة جماعية بين لاعبي المنتخبين، وسط تدخل أعضاء الجهازين الفني والإداري لاحتواء الموقف.

كما ظهر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني وهو يحاول تهدئة لاعبيه وإنهاء الاشتباكات التي أعقبت المباراة.

ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعدا للانتهاء من التحقيق أو الإعلان عن أي عقوبات محتملة، في انتظار استكمال مراجعة جميع التقارير واللقطات الخاصة بالأحداث التي أعقبت النهائي.