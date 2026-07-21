بسبب العقد الأمريكي.. هل يستمر ميسي مع الأرجنتين حتى عام 2028؟

لا يزال مستقبل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بعدما امتنع اللاعب عن تأكيد استمراره أو إعلان اعتزاله اللعب الدولي، عقب نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026، التي أنهاها وصيفًا للبطولة.

ورغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره، قدم ميسي بطولة استثنائية، وسجل ثمانية أهداف، مؤكدًا أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات، وهو ما عزز الآمال داخل الأوساط الرياضية الأرجنتينية باستمراره خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن التوقعات داخل الأرجنتين تشير إلى رغبة ميسي في مواصلة ارتداء قميص المنتخب خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

تحدي كوبا أمريكا

ويُعد التحدي الأكبر المنتظر هو بطولة كوبا أمريكا 2028، التي يُرجح أن تستضيفها الولايات المتحدة، خاصة أن عقد ميسي مع ناديه الحالي يمتد حتى ذلك العام، ما يجعل مواصلة مشواره الدولي احتمالًا قائمًا.

القرار مرتبط بالحالة البدنية

اعتاد ميسي التأكيد في أكثر من مناسبة أنه يتعامل مع مستقبله الرياضي عامًا بعد عام، وأن استمراره يعتمد بصورة أساسية على جاهزيته البدنية.

وأثبتت مشاركته الأخيرة في كأس العالم أنه لا يزال يحتفظ بمستوى فني وبدني مميز، إلا أن اللاعب نفسه يدرك أن تقييم وضعه بعد عام أو عامين سيكون العامل الحاسم في اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستمرار أو الاعتزال الدولي.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، ست مباريات ودية خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

كما ستشارك الأرجنتين في ترتيبات خاصة مرتبطة بكأس العالم 2030، بعدما ضمنت وجودها ضمن الدول المستضيفة الرمزية للبطولة إلى جانب أوروغواي وباراغواي، وهو ما قد يدفع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إلى استحداث بطولة جديدة تمنح هذه المنتخبات برنامجًا تنافسيًا بديلًا خلال الفترة المقبلة.

رسالة ميسي الهادئة

وعقب خسارة نهائي كأس العالم، وجّه ميسي رسالة مؤثرة إلى الجماهير عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عبّر فيها عن حزنه لعدم التتويج باللقب، مؤكدًا أن الجرح سيحتاج إلى وقت حتى يلتئم.

وأشار قائد الأرجنتين إلى فخره بما حققه المنتخب بعد بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، موجهًا الشكر للجماهير على دعمها المستمر، كما هنأ المنتخب الإسباني على تتويجه باللقب العالمي.