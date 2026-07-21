الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب الصربي رازوفيتش

أصبح المدرب الصربي فوك رازوفيتش مديرا فنيا جديدا لفريق الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الماضي، وذلك وفقا لما أعلنته قناة النادي.

أشارت قناة الزمالك، الاثنين، إلى أن إدارة النادي استقرت على اختيار رازوفيتش البالغ من العمر 53 عاما، ليتولى المسؤولية خلفا للمدرب المصري معتمد جمال الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.

وأضافت أنه من المنتظر أن يصل المدرب الصربي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدا لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميا مع الفريق.

وأوضحت أن رازوفيتش سبق له العمل في المنطقة العربية بعدد من الأندية في الإمارات والسعودية.

بدأ المدرب الصربي مشواره الاحترافي في 2006 مساعدا في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه مديرا فنيا في عام 2011 مع تيليوبتيك، ثم عاد لقيادة بارتيزان في عام 2013.

كما تولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية مع أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

وتوج رازوفيتش بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيحاء، وقبلها حقق الدوري الصربي 4 مرات وكأس صربيا مرتين خلال مشواره التدريبي.