البرتغالي ترينكاو يخلف رياض محرز في الأهلي السعودي

قبل نحو ‌‌‌‌تسع سنوات، قال فرانسيسكو ترينكاو إن رياض محرز أقرب لاعب يشعر بأنه يتشابه في طريقة لعبه معه، والآن سيكون ⁠⁠⁠⁠على جناح البرتغال خلافة قائد الجزائر ⁠⁠⁠⁠في الأهلي الذي يسعى للعودة إلى منصات التتويج في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين عقب هيمنة قارية في العامين الأخيرين.

وبعد إعلان الأهلي مطلع الشهر الحالي رحيل محرز عن الفريق عقب نهاية عقده بعدما قاده إلى الحفاظ على لقب ⁠⁠⁠⁠دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، أتم قطب مدينة جدة تعاقده مع ترينكاو (26 عاما) قادما من سبورتنغ لشبونة.

وسيرث ترينكاو تركة ثقيلة من محرز، الذي صنع 50 تمريرة حاسمة وسجل 37 هدفا في المسابقات كافة مع الأهلي وكان عنصرا رئيسيا في فوز ⁠⁠⁠⁠الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى موسم 2024-2025 قبل الحفاظ على اللقب في إنجاز لم يحدث منذ احتفاظ منافسه المحلي الاتحاد باللقب عام 2005.

لكنه يصل إلى جدة مدفوعا بنجاحه مع سبورتنغ لشبونة بعدما ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري البرتغالي موسمي 2023-2024 و2024-2025، وكان أكثر من قدم تمريرات حاسمة (15 تمريرة) في موسم الحفاظ على اللقب.

وإلى جانب ذلك، لدى ترينكاو تجربة قصيرة مع برشلونة، الذي تعاقد معه عام 2020 ‌‌‌‌بعدما لمع مع براغا وساهم في فوز الفريق الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا 2020-2021.

تجربة لم تكتمل

لمع اسم ترينكاو صيف عام 2018 عندما قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما، بعدما سجل هدفين في مباراة قبل النهائي أمام أوكرانيا وسجل هدفا وصنع آخر في النهائي أمام إيطاليا.

ولأن تألقه في البطولة كان متوقعا، وقع براغا عقدا معه لمدة خمس سنوات قبل نحو أسبوع من انطلاق المسابقة القارية للشباب، ليبدأ ترينكاو رحلته مع الفريق فور نهايتها ويشارك مع الفريق الأول في ديسمبر/كانون الأول 2018.

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وبمجرد أن أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في براغا موسم 2019-2020، نجح برشلونة في التعاقد معه في يناير/كانون الثاني، لكنه ⁠⁠⁠⁠أكمل الموسم في صفوف الفريق البرتغالي واختتمه بالمشاركة في 40 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف و12 ⁠⁠⁠⁠تمريرة حاسمة.

لكن وجود الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حينها، لم يمنح ترينكاو الفرصة الكاملة في برشلونة لينتقل إلى ولفرهامبتون واندرارز على سبيل الإعارة موسم 2021-2022 قبل العودة للبرتغال عبر بوابة سبورتنغ لشبونة ليستعيد بريقه.

طريقة لعبي تشبهه أكثر من غيره

في مقابلة مع موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) عام 2017، وقبل صعود ترينكاو للفريق الأول لبراغا، قال إن محرز الأقرب لطريقة لعبه. وصرح: "قدوتي هو كريستيانو رونالدو، لكن لا يمكنني ألا أذكر نيمار، فهو لاعب أستمتع كثيرا بمشاهدته.. أما اللاعب الذي أشعر بأن أسلوب لعبي يشبهه أكثر من غيره فهو رياض محرز".

ومثل ‌‌‌‌محرز، تبدأ خطورة ترينكاو من الجانب الأيمن حيث يتمركز قبل أن تنطلق تمريراته المتقنة للمهاجمين أو يتوغل إلى داخل الملعب، مستفيدا من براعته التقنية مع منح نفسه المزيد من الخيارات بين التسديد أو إرسال تمريرة عرضية أو تمهيد الكرة للظهير الأيمن المنطلق في المساحة الناجمة ‌‌‌‌عن ‌‌‌‌دخوله للعمق.

ويسعى الأهلي لتقليص أعمار لاعبيه، فبعد الانفصال عن لاعب ⁠⁠⁠⁠الوسط فرانك كيسيه (29 عاما) ومحرز (35 عاما) تعاقد مع الأرميني إدوارد سبيرتسيان من أجل تكوين تشكيلة تعيد للفريق لقب الدوري المحلي الغائب منذ موسم 2015-2016.

ومع ترقب كيف سيعوض صانع اللعب سبيرتسيان (26 عاما) رحيل ⁠⁠⁠⁠كيسيه قائد منتخب كوت ديفوار، يمنح ترينكاو بعض الثقة لجماهير الأهلي في قدرته على تسلّم الراية ⁠⁠⁠⁠من محرز.