الأضخم في التاريخ.. كيف وزع الفيفا 871 مليون دولار على منتخبات المونديال؟

لم يكن التتويج بكأس العالم 2026 الإنجاز الوحيد الذي حققته إسبانيا بعد فوزها على الأرجنتين في النهائي، بل خرجت أيضا بأكبر جائزة مالية في تاريخ البطولة، في نسخة كرست التحول الاقتصادي الذي يشهده المونديال منذ اعتماد نظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

وللمرة الأولى، لم يغادر أي منتخب البطولة خالي الوفاض، إذ حصلت جميع المنتخبات المشاركة على مكافآت مالية، تفاوتت قيمتها بحسب المشوار الذي قطعته في المنافسة، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في توزيع جزء أكبر من العائدات على الاتحادات الوطنية.

وكان المنتخب الإسباني أكبر المستفيدين، بعدما حصل على 50 مليون دولار (نحو 43 مليون يورو) مقابل إحراز اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، فيما نال المنتخب الأرجنتيني، وصيف البطولة، 33 مليون دولار، بينما حصلت إنجلترا وفرنسا على 29 و27 مليون دولار على التوالي بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع.

أما المنتخبات التي بلغت ربع النهائي، وهي المغرب والنرويج وبلجيكا وسويسرا، فقد حصل كل منها على 19 مليون دولار، في حين نالت المنتخبات التي ودعت البطولة من ثمن النهائي، مثل البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومصر وكولومبيا وباراغواي، 15 مليون دولار لكل منتخب.

وفي الدور الثاني، حصلت المنتخبات التي خرجت من دور الـ32 على 11 مليون دولار، ومن بينها ألمانيا واليابان والجزائر وكرواتيا والسنغال والإكوادور وهولندا وجنوب أفريقيا والسويد وأستراليا وغيرها.

مكافأة المشاركة

أما المنتخبات التي اكتفت بالمشاركة في دور المجموعات، فقد ضمنت بدورها مكافأة مالية بلغت 9 ملايين دولار، وشملت القائمة تونس والسعودية وقطر والعراق والأردن وكوريا الجنوبية واسكتلندا وأوروغواي ونيوزيلندا وإيران وهايتي وغيرها.

وتعكس هذه الأرقام الزيادة الكبيرة التي شهدتها قيمة الجوائز في نسخة 2026، بعدما رفع فيفا إجمالي المخصصات المالية للبطولة إلى 871 مليون دولار، بزيادة تقارب 15% مقارنة بنسخة قطر 2022، التي بلغت فيها الجوائز 440 مليون دولار.

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وجاءت هذه القفزة بالتوازي مع توسع البطولة إلى 48 منتخبا للمرة الأولى، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد المباريات، وزيادة الإيرادات التجارية وحقوق البث والرعاية، إضافة إلى تحقيق أرقام قياسية في الحضور الجماهيري والمشاهدة التلفزيونية.

وبالنسبة إلى العديد من الاتحادات الوطنية، لا تمثل هذه الجوائز مجرد مكافأة على النتائج الرياضية، بل موردا ماليا مهما يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية، وتمويل برامج التكوين، ودعم المنتخبات السنية وكرة القدم النسائية، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة.

ورغم أن تكاليف السفر والإقامة واللوجستيات ارتفعت بشكل ملحوظ في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن ضمان حد أدنى من العائدات لجميع المشاركين جعل من التأهل إلى كأس العالم مكسبا اقتصاديا بقدر ما هو إنجاز رياضي.

المبالغ التي حصل عليها كل منتخب في كأس العالم 2026:

إسبانيا: 43 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار)

الأرجنتين: 28.1 مليون يورو (نحو 33 مليون دولار)

إنجلترا: 24.7 مليون يورو (نحو 29 مليون دولار)

فرنسا: 23 مليون يورو (نحو 27 مليون دولار)

المنتخبات التي بلغت ربع النهائي:

المغرب: 16.7 مليون يورو (نحو 19 مليون دولار)

النرويج: 16.7 مليون يورو (نحو 19 مليون دولار)

بلجيكا: 16.7 مليون يورو (نحو 19 مليون دولار)

سويسرا: 16.7 مليون يورو (نحو 19 مليون دولار)

المنتخبات التي بلغت ثمن النهائي:

البرازيل: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

كندا: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

كولومبيا: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

مصر: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

المكسيك: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

باراغواي: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

البرتغال: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

الولايات المتحدة: 13.2 مليون يورو (نحو 15 مليون دولار)

المنتخبات التي خرجت من دور الـ32:

الجزائر: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

أستراليا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

النمسا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

البوسنة والهرسك: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

كاب فيردي: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

كرواتيا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

الإكوادور: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

ألمانيا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

غانا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

كوت ديفوار: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

اليابان: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

هولندا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

السنغال: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

جنوب أفريقيا: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

السويد: 9.7 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار)

المنتخبات التي خرجت من دور المجموعات:

كوراساو: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

التشيك: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

هايتي: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

إيران: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

العراق: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

الأردن: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

نيوزيلندا: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

بنما: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

قطر: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

تونس: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

تركيا: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

السعودية: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

اسكتلندا: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

كوريا الجنوبية: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

أوروغواي: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)

أوزبكستان: 7.9 ملايين يورو (نحو 9 ملايين دولار)