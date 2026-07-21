"خيبة يصعب وصفها".. حارس الأرجنتين مارتينيز يلمح إلى الاعتزال الدولي

فتح حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز باب التكهنات بشأن مستقبله الدولي، بعدما ألمح إلى احتمال اعتزال اللعب مع منتخب بلاده، في أعقاب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف دون رد.

ورغم أن مارتينيز كان أحد أبرز نجوم الأرجنتين في البطولة، وقدم أداء لافتا في المباراة النهائية بتصديه لـ11 محاولة إسبانية، فإن ذلك لم يكن كافيا لمنع منتخب ألبيسيليستي من خسارة اللقب الذي أحرزه عام 2022.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، عبر الحارس البالغ من العمر 33 عاما عن خيبة أمله الكبيرة، قائلا: "حلمت بأن نفوز بالكأس مرة أخرى، وحلمت بأن أعيدها إلى الأرجنتين وأن نصنع التاريخ مجددا".

وأضاف أن الهزيمة دفعته إلى إعادة التفكير في مستقبله، موضحا: "هذه الخيبة يصعب وصفها. عليّ أن أفكر في أمور كثيرة، وأن أرى كيف أمضي قدما، وأن أسأل نفسي إن كان الوقت قد حان للتراجع والابتعاد".

وختم مارتينيز رسالته بتقديم اعتذار للجماهير، قائلا: "أنا آسف حقا، لقد بذلت كل ما في وسعي لمساعدة بلادي وزملائي".

ويُعدّ مارتينيز أحد أبرز الأسماء في تاريخ المنتخب الأرجنتيني الحديث، إذ لعب دورا حاسما في التتويج بكأس العالم 2022، كما تُوّج مرتين بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وخاض 67 مباراة دولية.

وإذا قرر الاعتزال الدولي، سيواجه المنتخب الأرجنتيني تحديا كبيرا لتعويض أحد أبرز عناصره خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل غياب حارس يمتلك الخبرة والمكانة الدولية التي يتمتع بها حارس أستون فيلا الإنجليزي.