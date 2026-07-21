أغنية كوكوريا ولافتة غافي.. احتفالات إسبانيا تثير الغضب في الأرجنتين

بينما كانت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد تعيش أجواء احتفالية استثنائية عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، تصاعدت في المقابل موجة من الغضب والانتقادات في الأرجنتين، بسبب تفاصيل رافقت احتفالات أبطال العالم، اعتبرها الإعلام الأرجنتيني تحمل رسائل استفزازية تجاه منتخب بلاده.

وجاء ذلك بعد احتشاد نحو مليوني مشجع في مدريد لاستقبال المنتخب الإسباني، قبل أن تتحول إحدى فقرات الاحتفال إلى محور جدل واسع على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.

أغنية كوكوريا تشعل الجدل

وخلال تقديم لاعبي المنتخب الإسباني على منصة الاحتفال في ساحة سيبيليس، اختار المدافع مارك كوكوريا الصعود على أنغام أغنية "مالبيك"، وهي أغنية شهيرة للفنانين الأرجنتينيين دوكي وبيزاراب، تتضمن كلمات تتحدث عن الوصول إلى المدينة والاحتفال بتحقيق البطولة.

ورغم أن الأغنية بدت منسجمة مع أجواء التتويج، فإن وسائل إعلام أرجنتينية فسرت اختيارها على أنه رسالة سخرية من المنتخب الأرجنتيني عقب خسارته المباراة النهائية أمام إسبانيا، معتبرة أنها تحمل دلالات تتجاوز مجرد الاحتفال.

لافتة تزيد التوتر

ولم يقتصر الجدل على الأغنية، إذ تداولت وسائل إعلام أرجنتينية صورا للافتة أُلقيت باتجاه الحافلة المكشوفة التي أقلّت لاعبي المنتخب الإسباني خلال موكب الاحتفال.

وتضمنت اللافتة إشارة إلى مواجهة شهدتها المباراة النهائية بين لاعب الأرجنتين لياندرو باريديس ولاعب إسبانيا غافي، وهو ما اعتبرته وسائل الإعلام الأرجنتينية استمرارا لأجواء التوتر التي أعقبت صافرة النهاية.

لا تعليق من المنتخب الإسباني

ولم يصدر عن مارك كوكوريا أو أي من لاعبي المنتخب الإسباني أي تعليق يشير إلى أن اختيار الأغنية أو ظهور اللافتة كان يحمل رسائل موجهة إلى المنتخب الأرجنتيني، كما لم يعلق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الجدل الذي أُثير عقب الاحتفالات.

ورغم ذلك، استمرت ردود الفعل في الأرجنتين، حيث اعتبر كثيرون أن بعض مشاهد الاحتفال تجاوزت حدود الاحتفاء باللقب، بينما رأى آخرون أنها تندرج ضمن الأجواء المعتادة المصاحبة للانتصارات الكبرى في كرة القدم.