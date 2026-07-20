مأساة في الأرجنتين وإسبانيا.. وفيات بأزمات قلبية وسقوط نافورة بعد نهائي المونديال

تُوفي 4 أشخاص في الأرجنتين وإسبانيا أثناء وبعد المباراة النهائية للنسخة الثالثة والعشرين لكأس العالم، التي جمعت منتخبي البلدين على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وتُوج منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بفوز 1-0 على نظيره الأرجنتيني الذي فشل في الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية التي أُقيمت بدولة قطر عام 2022.

وخلال المباراة النهائية توفي شخصان في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس فيما يرقد شخص ثالث بالعناية المركزة.

سكتات قلبية

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الشهيرة أن الشخصين توفيا بعد تعرضهما لسكتة قلبية أثناء متابعتهما للمباراة النهائية.

وأوضحت منظمة الإسعاف والطوارئ في العاصمة الأرجنتينية أنها تلقت اتصالا في حدود الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، يتعلق برجل يبلغ من العمر 67 عاما كان يتابع المباراة في منزله بحي مونسيرات، إذ أصيب بنوبة قلبية وأخفقت محاولات إنعاشه ليتوفى لاحقا.

أما الضحية الثانية فيبلغ من العمر 88 عاما، ونُقل إلى المستشفى بعد معاناته من صعوبة في التنفس، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قضائه ما يزيد قليلا عن 5 ساعات في العناية المركزة.

وفي الوقت نفسه ذكرت الشبكة ذاتها نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة، أن رجلا ثالثا يبلغ من العمر 72 عاما، وصل إلى مستشفى "ألباريز" في بوينس آيرس في حالة حرجة، وقد نُقل بسيارة إسعاف إثر معاناته من صعوبات في التنفس وآلام مفاجئة في منطقة الصدر أمام القلب.

في الأثناء أصيب العشرات من المشجعين الأرجنتينيين بجراح مختلفة بسبب التدافع والمشاجرات، التي حدثت أثناء متابعتهم للمباراة في ساحة "الأوبليسكو" الشهيرة.

وذكرت شبكة "إنفوباي" (Infobae) الأرجنتينية أن رجلا يبلغ من العمر 47 عاما، سقط من ارتفاع يقارب الـ4 أمتار ما أدى إلى إصابته بكسر في قدمه اليسرى، بالإضافة لحالات عديدة أخرى تلقت العلاج بسبب جروح قطعية وإصابات في الوجه والأنف.

حادثة مأساوية في إسبانيا

وفي الجانب المقابل لقي طفل إسباني حتفه وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة بعد انهيار جزء من نافورة، أثناء الاحتفالات باللقب.

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وأوضحت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عاما، توفي إثر سقوط الجزء العلوي من نافورة ساحة "غلورييتا ديل أربول غوردو" في بلدية "سيوداد رودريغو" الواقعة في الحيّز الجغرافي لمقاطعة سالامانكا، على رأسه.

ووقع الحادث عند الساعة 00:33 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وسارعت خدمة الطوارئ إلى تقديم الإسعاف الأولي للمصاب الآخر الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة إصابته.

وفي الوقت ذاته توفي شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما في بلدة سونسيكا، أثناء مشاهدته نهائي كأس العالم في ساحة فيرخين دي سونسيكا.

وتلقت خدمة الطوارئ بلاغا في حدود الساعة 23:16 يفيد بأن شابا يعاني من تشنجات، وبعد وصوله إلى المكان حاول الطاقم الطبي إنعاش قلبه إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث.